HAJDUK U NEDJELJU IGRA NA POLJUDU: Policija najavila velike prometne blokade, evo koje će ulice biti zatvorene

U nedjelju, 13. rujna 2026. godine s početkom u 20:00 sati u Splitu, na gradskom stadionu „Poljud“ odigrat će se nogometna utakmica između HNK „Hajduk“ i NK „Slaven Belupo“.

Splitska policija obavještava građane da će na dan utakmice organizator i policija ograničiti kretanje vozila i to tako da će se:

od 16:00 sati do završetka osiguranja uspostaviti blokada na raskrižju ulice VIII. Mediteranskih igara i ulice Sedam Kaštela, kod ulaza na parkiralište bazena Poljud i ''Hemingwaya'' (osim vozila javnog gradskog prijevoza, odnosno vozila s propusnicom)

od 17:00 sati u ulici Zrinsko frankopanska od raskrižja s ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, te ulice Put Supavla od raskrižja s ulicom Put Brodarice (osim za vozila žurnih službi, HV, stanara, vozila javnog gradskog prijevoza odnosno vozila s propusnicom).

Policija će, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice snimati na stadionu i prilaznim pravcima.

Obavještavaju građane kako je sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno:

unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju,

unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja te paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita,

maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način u cilju prikrivanja identiteta,

unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,

pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti

pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor, prostor koji je namijenjen sudcima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju,

bacanje predmeta u natjecateljski prostor,

boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od organizatora.

"Pozivamo građane da poštuju smjernice, upozorenja i naredbe policijskih službenika u prometu i na stadionu, kao i upozorenja i upute redarske službe, kako bi utakmica prošla bez izgreda", poručuju iz PU splitsko-dalmatinske.