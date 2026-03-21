Hajduk u lovu na pobjedu: "Ne očekujem ništa osim teške utakmice"

Hajduk danas s početkom u 15 sati igra s Vukovarom 1991 na stadionu Gradski vrt u Osijeku u okviru 27. kola SuperSport HNL.

- Vukovar je momčad koja je u dosta utakmica izgledala dobro. Imaju kvalitetnih igrača koji zabijaju. U nekim trenucima nisu imali ni sreće. Borit će se. Znaju da imaju još deset utakmica i bodovi im trebaju. Ne očekujem ništa osim teške utakmice. No, mi smo se ovaj tjedan više fokusirali na sebe i na to kako ćemo mi izgledati - ovako je današnji dvoboj najavio Hajdukov trener Gonzalo Garcia.

Bijeli se uoči ovog susreta nalaze na drugom mjestu prvenstvene tablice s 10 bodova manje od vodećeg Dinama te 12 više od trećeplasirane Rijeke. Posljednji susret Hajduk je odigrao u nedjelju kada je na Poljudu s 2:1 svladao Lokomotivu. Pogotke za Bijele u tom dvoboju postigli su Marko Livaja i Ante Rebić.

Vukovar 1991 drži posljednje mjesto prvenstvene tablice s 4 boda manje od pretposljednjeg Osijeka. U posljednjem kolu poraženi su s 2:0 na gostovanju u Varaždinu te se klub nakon utakmice razišao s dosadašnjim trenerom Silvijem Čabrajom. Pred kraj tjedna glavnim trenerom imenovan je Tomislav Stipić koji će debitirati na klupi u današnjem dvoboju.

Hajdukov trener u ovom susretu sigurno ne može računati na Adriona Pajazitija koji odrađuje posljednju od tri utakmice suspenzije zbog crvenog kartona kojeg je dobio u Kup susretu s Rijekom. Također, u konkurenciji zbog četiri žuta kartona nema Zvonimira Šarlije. Iz istog razloga u redovima Vukovara neće igrati Lovro Banovec.

Hajduk je pobijedio u oba dosadašnja susreta s Vukovarom 1991. U listopadu su Bijeli u Vinkovcima slavili s 1:0, a u prosincu su pobijedili s 2:1 na Poljudu.

Glavni sudac utakmice je Dario Bel, pomagat će mu Dino Knez i Marko Reljan, a četvrti sudac je Antonio Škobić - svi iz Osijeka. VAR sudac je Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca je Vedran Đurak.