Hajduk u Hamburgu igra za Marija Vuškovića: Garcia objavio popis od 24 igrača, čak 12 imena iznenadit će navijače

Hajduk u nedjelju s početkom u 15 sati igra prijateljsku utakmicu s HSV-om na stadionu Volksparkstadion u Hamburgu u čast povratka na teren našeg bivšeg igrača Marija Vuškovića koji nastupa za njemačkog prvoligaša.

Trener Gonzalo Garcia u Hamburgu će na raspolaganju imati sljedeća 24 igrača:

Dante Stipica, Davyd Fesyuk, Niko Pavičić Ivelja, Roko Gabrić, Khalil Fayad, Dalissson, Marko Livaja, Michele Šego, Dario Marešić, Dario Melnjak, Alberto del Moral, Niko Sablić, Marino Skelin, Anthony Raymond, Roko Vojvodić, Dominik Babić, Peter Ugwuodo, Bruno Mišura, Zvonimir Hrastović, Sebastijan Kajtazi, Duje Milišić, Karlo Matko, Mateo Juričić i Carlos Martin.

"Osim standardnih prvotimaca na popisu se nalazi ukupno 12 igrača koji ove sezone igraju na dvojnim registracijama u našim klubovima partnerima (Croatia Zmijavci, Uskok ) na posudbama (Zagora Unešić) ili participiraju u Hajdukovoj drugoj momčadi i juniorima. Navedeni igrači dio su Odjela koji je zadužen za program individualnog razvoja nogometaša", objavio je HNK Hajduk Split.