Hajduk u četvrtak igra na jednom od najneobičnijih stadiona u Europi: Teren je poseban, a jedna stvar mogla bi stvarati probleme

Nogometaše Hajduka u četvrtak, 5. studenoga, očekuje gostovanje kod Lincoln Red Impsa u trećem kolu Konferencijske lige. Splićani će na Gibraltaru igrati u poprilično neobičnom ambijentu, na stadionu Europa Point, smještenom na krajnjem jugu ovog britanskog prekomorskog teritorija, neposredno uz more.

Riječ je o sportskom objektu koji se na prvi pogled razlikuje od klasičnih nogometnih stadiona. Njegovo igralište neobičnog je oblika, tribine su malene, a položaj uz morsku obalu donosi još jednu specifičnost koja bi mogla utjecati na igru – vjetar. Prema podacima arhitektonskog ureda AKS Gibraltar, koji je projektirao kompleks Europa Sports Centre, objekt je prvotno zamišljen kao višenamjensko sportsko središte za ragbi, kriket, skvoš i pikado. Upravo je kriket razlog zbog kojeg glavna sportska površina ima neuobičajen oblik. Za razliku od standardnog pravokutnog nogometnog igrališta, dio prostora proširen je kako bi se mogao koristiti i za druge sportove. Stadion je otvoren 2019. godine, a njegova početna konfiguracija uključivala je 800 stalnih sjedećih mjesta, uz mogućnost postavljanja dodatnih privremenih tribina.

Nizozemci već upozoravali na vjetar i umjetnu travu

Posebnu pozornost privlače uvjeti u kojima će Hajduk igrati. Europa Point nalazi se na izloženom dijelu Gibraltara, gdje vremenske prilike, osobito vjetar, mogu predstavljati dodatni izazov. O tome se govorilo i uoči nedavnog gostovanja nizozemskog Twentea. Kako je prenio nizozemski portal 1Twente, trener John van den Brom upozorio je da bi vjetar mogao imati važnu ulogu tijekom utakmice. "Vjetar će igrati ulogu, ali na to smo navikli u Nizozemskoj", poručio je tada nizozemski stručnjak.

Dodao je kako je njegova momčad bila upoznata i s činjenicom da će igrati na umjetnoj travi, zbog čega nije smatrao nužnim odraditi trening na samom stadionu prije utakmice. Iako se na Europa Pointu sada igraju međunarodne utakmice, stadion je posljednjih godina morao proći kroz infrastrukturne prilagodbe. Gibraltarski javni servis GBC objavio je u rujnu 2025. godine da je na stadionu postavljeno više od tisuću dodatnih sjedalica, čime je kapacitet povećan na približno 2100 gledatelja. Ulagalo se i u rasvjetu te infrastrukturu za televizijske prijenose. Za održavanje međunarodnih utakmica dobivena su posebna UEFA-ina odobrenja jer objekt ne ispunjava sve uobičajene infrastrukturne standarde. Sve se to događa dok se obnavlja Victoria Stadium, tradicionalno središte gibraltarskog nogometa.

Nogomet na samom rubu Europe

Europa Point zanimljiv je i zbog svojeg geografskog položaja. Stadion se nalazi na krajnjem jugu Gibraltara, uz Gibraltarski tjesnac, s pogledom prema afričkoj obali. U neposrednoj blizini nalazi se poznati svjetionik Europa Point, dok se u pozadini uzdiže Gibraltarska stijena. Za nogometaše Hajduka tako će četvrtak donijeti znatno drukčiji ambijent od onoga na koji su navikli na Poljudu. Umjesto velikih tribina i prirodne trave, čekaju ih mali stadion, umjetna podloga i potencijalno zahtjevni vremenski uvjeti.