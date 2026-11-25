U četvrtak, 26. studenoga, s početkom u 21 sat na splitskom Poljudu odigrat će se utakmica UEFA Konferencijske lige između Hajduka i belgijskog kluba K. St. Truidense V.V.

Uoči utakmice iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske uputili su važnu obavijest građanima i vozačima o posebnoj regulaciji prometa na području stadiona.

Zbog sigurnosti većeg broja djece koja će na stadion stići organiziranim prijevozom, organizator i policija ograničit će kretanje vozila na nekoliko prometnica.

Prve blokade već od 16 sati

Od 16 sati do završetka osiguranja utakmice uspostavit će se blokada prometa na raskrižju Ulice VIII. mediteranskih igara i Ulice Sedam Kaštela, kod bazena Poljud i kluba Mandrach. Ograničenje se neće odnositi na vozila javnog prijevoza i vozila s propusnicom.

Od 18 sati ograničit će se promet i na sljedećim lokacijama:

Zrinsko-frankopanska ulica, od raskrižja s Ulicom Hrvatske ratne mornarice do ulaza u Loru

Ulica Put Supavla, od raskrižja s Ulicom Put Brodarice.

Iznimka su vozila žurnih službi, Hrvatske vojske, stanara, javnog prijevoza i vozila s propusnicom.

Posebna obavijest za vozače autobusa

Vozačima koji organizirano prevoze djecu na utakmicu parkiranje autobusa bit će omogućeno u Ulici Put Supavla i Zrinsko-frankopanskoj ulici.

Iz policije ih pozivaju da prate upute policijskih službenika na terenu.

Policija će snimati stadion i prilazne pravce

Na dan utakmice policija će, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, tijekom i nakon završetka utakmice obavljati snimanje na stadionu i prilaznim pravcima.