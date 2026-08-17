Hajduk slavio u Gorici, ali o ovome će se pričati: "UFC" start samo za žuti, a dvije sporne situacije ostale bez zvižduka!

Hajduk je jučer s početkom od 21 sat igrao protiv Gorice u Velikoj Gorici u okviru 3. kola SuperSport HNL-a, a slavili su Splićani rezultatom 1:2 odnosno golovima Šege iz 3. minute te Livaje iz 87., dok je za domaćine zabio Bogojević u 78. minuti.

Bijeli su u prva dva kola osvojili tek jedan bod nakon što su upisali poraz od Varaždina u gostima te remi s Istrom 1961 na Poljudu.

Sudačku je postavu predvodio Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagali su mu Kristijan Novosel iz Valpova i Luka Kurtović iz Osijeka, a četvrti je sudac bio Dario Bel iz Osijeka. VAR je sudac bio Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Goran Pataki iz Đakova.

Uz tvrd nogomet na obje strane i Hajdukovo vodstvo u dva navrata, susret su obilježile i sudačke odluke. Hajduk je u prvom dijelu imao 8 prekršaja, dok je u drugom imao dva više, sveukupno 18. S druge je strane Gorica u prvom dijelu napravila 6 prekršaja, a u drugom dva manje, sveukupno 10 ili na cijelom susretu onoliko koliko je Hajduk imao u drugom poluvremenu.

Od početka je bilo jasno da je Pavlešić pustio „mušku“ igru s obje strane, no kod nekih je odluka imao veliki propust. U prvom je dijelu propustio eventualnu opomenu za Acapandiéjov start na Bogojeviću, a prvi je karton pokazao tek u 51. minuti kada je Šego nakon guranja Frigana s leđa dobio žuti karton. Minutu potom vjerojatno najgori, najopasniji i najbespotrebniji start na susretu, u maniri UFC-a, koljeno Cvijanovića u prsa Hodaku bez namjere za igranje na loptu okarakterizirao je kao faul (samo) za žuti karton. U 71. je minuti Šutalo opravdano dobio žuti karton zbog povlačenja Pranjića, a pet minuta kasnije dosudio je izravni kazneni udarac za Goricu: Hodak je pri spuštanju noge nagazio Pranjića koji se izbacio na desnu nogu, a Pavlešić je bez dvojbe pokazao na bijelu točku iz koje je Gorica izjednačila. Deset minuta kasnije Pukštas je po drugi put na susretu pao u kaznenom prostoru nakon duela s Filipovićem, ali sudac Pavlešić odmahnuo je rukom i pustio da se igra dalje. U 86. je minuti Bambe pobjegao Filipoviću koji ga je očigledno povlačio za dres, no Pavlešić ni tada nije zazviždao. Hajdukov je Gambijac hitao prema vratima Gorice u punom sprintu, nije pao, no svakako ga je Filipovićevo povlačenje usporilo. Iako nije imao loptu pod kontrolom i nije pao, prekršaj je svakako morao biti označen, makar i bez kartona.

U konačnici, iako je Hajduk iz Velike Gorice odnio sva tri boda, sudačke odluke zasigurno će ostati jedna od tema ovog susreta, a posebno start na Hodaku. Bijeli su u završnici uspjeli postići pogodak i odnijeti pobjedu, ali kada se sve sporne situacije sagledaju u cjelini, ostaje dojam da je Pavlešić imao nekoliko trenutaka u kojima je mogao, a prema svemu sudeći i trebao, donijeti drugačiju odluku. Da Hajduk nije pobijedio, više bi se povlačila pitanja i sudačke odluke koje bi (možda) promijenile konačan ishod utakmice.