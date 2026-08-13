Hajduk slavio na dobrotvornom turniru: Nogometne legende, glazbenici i branitelji zaigrali za pomoć oboljelim sugrađanima

Unatoč temperaturama koje su ovih dana u Splitu dosegnule rekordne vrijednosti, na igralištu Dalmatinca se igralo punim srcem. Najvažnija sporedna stvar na svijetu još je jednom pokazala svoju najljepšu stranu – nogomet je okupio sportaše, branitelje, glazbenike i brojne poznate Splićane u dobrotvornoj akciji za pomoć oboljelim članovima obitelji s Mertojaka. Na poziv članova NK Dalmatinac Roberta Bošnjaka i Ivana Brkića-Buce, na malonogometnom igralištu kluba snage su odmjerili veterani HNK Hajduk, 4. gardijske brigade, NK Dalmatinac i Humanih zvijezda Splita, odnosno Split Stars Team.

Cilj cijelog događanja bio je prikupljanje pomoći za oboljele članove obitelji s Mertojaka, uz suradnju sa Župom sv. Josipa na Mertojaku i župnikom don Vjenceslavom Kojundžićem. Potporu manifestaciji dalo je i Vijeće Gradskog kotara Mertojak, koje je ovu humanitarnu sportsku priču uvrstilo u sportski dio programa Kulturnog ljeta na Mertojaku.

Na jednom mjestu brojne legende splitskog sporta i glazbene scene

Turnir je prerastao u pravi susret sporta, zajedništva, humanosti i ljubavi prema gradu. Na jednom mjestu okupila su se brojna poznata imena iz svijeta nogometa, sporta i glazbe. Među njima su bili Ivan Gudelj, Ivan Katalinić, Nikica Cukrov, Drago Ćelić, Milo Nižetić, Joško Španjić, Denis Putnik, Deni Lušić, Hari Rončević, Ivana Kovač te dobitnik ovogodišnje Osobne nagrade Grada Splita Tonči Banov. U svečanosti otvaranja sudjelovali su i predstavnici Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita – Damir Gabrić, Kruno Jelinović i Sanja Babić.

Hajduk uvjerljiv do trofeja

Na terenu nije nedostajalo natjecateljskog naboja, a najuspješnija momčad turnira bila je HNK Hajduk. U prvom polufinalu Hajduk je svladao momčad 4. gardijske brigade s uvjerljivih 4:0, dok je NK Dalmatinac u drugom polufinalu bio bolji od Split Stars Teama rezultatom 3:2. U finalnom susretu Hajduk je još jednom pokazao kvalitetu i s 5:0 svladao NK Dalmatinac, čime je zaključio turnir bez primljenog pogotka.

Rezultati

Polufinale:

HNK Hajduk – 4. gardijska brigada 4:0

NK Dalmatinac – Split Stars Team 3:2

Finale:

HNK Hajduk – NK Dalmatinac 5:0

Poznata imena na terenu

Za HNK Hajduk nastupili su Goran Blažević, Ivan Đoni (3), Frane Bućan, Jurica Puljiz, Goran Milović (3), Marko Barišić (1), Hrvoje Vejić (1), Hrvoje Milić (1), Drago Ćelić i Nikica Cukrov.

Momčad 4. gardijske brigade činili su Jozo Puljiz, Zdravko Prkić, Petar Krivić, Kruno Jovanović, Mirko Jajčević, Petar Gabrilo, Jozo Čubić i Hrvoje Višić.

Za Split Stars Team zaigrali su Neven Lučev, Deni Lušić, Leo Škaro, Božo Piteša, Branko Piteša, Bomba, Tiho Orlić, Hari Rončević, Tadija Mamić, Zlatko Nazlić (2), Ivan Komić i Branko Bosanac.

Boje NK Dalmatinca branili su Tino Brković, Vjeko Klain, Roko Vukić (1), Feđa Gulam, Ivan Brkić-Buco, Robert Bošnjak, Ivan Ponoš, Mirko Stipinović, Tiho Vrgoč, Fabijan Knezović i Petar Rajčić.

Sudački par činili su Zoran Vrbatović i Ante Kosor, dok je u ulozi delegata i voditelja bio Željko Marić.

Kulturno ljeto na Mertojaku ide dalje

Program Kulturnog ljeta na Mertojaku nastavlja se već sljedećeg tjedna. U ponedjeljak, 17. kolovoza, na rasporedu je predstava kazališta za djecu "Suncokret" Duška Mucala pod nazivom "Što ću biti kada odrastem", dok će se dan poslije, 18. kolovoza, predstaviti kazališna družina Ivana Baranovića programom "Ritam igre" te monodramom Ilije Zovka "Predstava". Dobrotvorni turnir još je jednom pokazao kako Mertojak, čak i usred najvećih ljetnih vrućina, zna okupiti ljude oko zajedničkog cilja – pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija.