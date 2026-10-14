Hajduk širi poslovnu mrežu diljem Europe, Lopušinski: "Želimo približiti klubu ljude koji mu žele pomoći"

U srijedu, 14. listopada, u Dioklecijanovim podrumima u Splitu službeno je pokrenut Hajduk Business Network, zajednica poduzetnika, menadžera i profesionalaca koje povezuju Hajduk, posao i želja za stvaranjem novih prilika. Na jednom mjestu okupila se prva, utemeljiteljska generacija članova, ljudi koji će ovu poslovnu mrežu graditi od njezina prvog dana. Predstavljen je i plan aktivnosti za nadolazeće razdoblje, uključujući susrete u Splitu i Zagrebu te okupljanja u Švicarskoj i Njemačkoj.

Za početak projekta odabrani su Dioklecijanovi podrumi, povijesni prostor koji već sedamnaest stoljeća svjedoči gradnji i razvoju Splita.

Svečana Utemeljiteljska večer započela je u simboličnih 19:11 sati, a program uključuje obraćanja predstavnika Kluba, pojedinačno predstavljanje članova utemeljitelja i uručenje prigodnih poklona. Predviđeno je i premijerno prikazivanje spota za pjesmu Marina Jakobića, njegov kratki nastup te neformalno druženje uzvanika.

Lopušinski: "Okupili smo 27 prvih članova utemeljitelja"

O značaju novog projekta, njegovim ciljevima i planovima za naredne mjesece govorio je Vanja Lopušinski, voditelj projekta Hajduk Business Network i business development manager Hajduka. "Tu smo na prvoj utemeljiteljskoj večeri u Dioklecijanovim podrumima. Okupili smo 27 prvih članova utemeljitelja koje ćemo danas predstaviti i koji će dobiti svoje članske poklone. S nama su i članovi Uprave kluba, Nadzornog odbora, Hajdučke zajednice, kao i naši sponzori koji su već dugi niz godina uz Hajduk", kazao je Lopušinski.

Naglasio je kako je ovo tek početak projekta koji će se razvijati kroz niz poslovnih susreta, stručnih panela i međunarodnih okupljanja.

Posebno zanimljiv dio najavljenog programa odnosi se na događanje u švicarskom Thunu, gdje Hajduk planira organizirati stručnu panel-raspravu o sponzorstvima u sportu. "Do kraja 2026. imamo nekoliko planiranih događanja. Ovo je prvi gala event, ali sljedeći će biti više tematski i organizirani oko određenih stručnih tema. U Thunu, dan prije utakmice, organiziramo panel-raspravu o sponzorstvima u sportu, gdje već sada mogu potvrditi da ćemo imati predstavnika UEFA-e kao jednog od panelista", otkrio je Lopušinski.

Time Hajduk želi povezati svoje poslovne partnere s međunarodnim stručnjacima i organizacijama te otvoriti prostor za razmjenu znanja i iskustava iz sportske industrije.

U Njemačkoj će se razgovarati o stadionima, infrastrukturi i razvoju gradova

Nakon Švicarske slijedi okupljanje u Njemačkoj, na kojem će glavna tema biti povezanost sportske infrastrukture, identiteta kluba i razvoja lokalne zajednice. "Nakon toga organiziramo događanje u Njemačkoj na kojem će se govoriti o infrastrukturi, zajednici i identitetu samog kluba. Želimo potaknuti priču o tome kako stadioni i novi gradski kvartovi mogu donijeti poboljšanja cijeloj zajednici", pojasnio je Lopušinski.

Riječ je o temi koja je posebno zanimljiva i u splitskom kontekstu, gdje su pitanja budućnosti Poljuda, stadionske infrastrukture i razvoja prostora oko sportskih objekata već dulje vrijeme u fokusu javnosti.

Jedan od sljedećih događaja održat će se u Splitu pod nazivom "Digital Edition". "Okupit ćemo naše partnere, sponzore i članove Business Networka koji posluju u digitalnom sektoru kako bi mogli educirati ostale članove zajednice. Nakon toga imamo još božićno druženje, koje će biti organizirano na sličan način kao današnja svečana večer", najavio je Lopušinski.

Cilj je da se članovi međusobno upoznaju, predstave vlastite projekte i razmijene poslovna iskustva, ali i da Hajduk posluži kao poveznica između poduzetnika iz različitih industrija.

Mogu li novi poslovni kontakti Hajduku donijeti i nove sponzore?

Na novinarsko pitanje može li Hajduk Business Network pomoći klubu da proširi krug sponzora i pronađe nove poslovne partnere, Lopušinski je odgovorio potvrdno. "Može, naravno. To je jedan od ciljeva, da upoznamo neke nove ljude. Danas imamo ovdje ljude iz Švicarske koji ondje imaju uspješne poslove. Imamo i ljude koji imaju tvrtke u Francuskoj, u Parizu, i bave se upravljanjem imovinom. Cilj je upoznati ljude koji žele pomoći klubu, ali dosad nismo imali priliku povezati se s njima i približiti ih Hajduku", objasnio je.

Prema njegovim riječima, projekt nije zamišljen samo kao mjesto susreta postojećih sponzora, nego i kao platforma preko koje se mogu razvijati potpuno nova poslovna poznanstva.

Lopušinski je posebno naglasio kako Hajduk Business Network neće biti organiziran isključivo prema zamislima kluba, već će sami članovi imati važnu ulogu u kreiranju sadržaja i budućih događanja. "Hajdučka zajednica, članovi kluba i sponzori bit će prisutni na svečanim događanjima koja će se održavati nekoliko puta godišnje. Ostali događaji bit će namijenjeni isključivo članovima poslovne zajednice i organizirat ćemo ih zajedno s njima. Nećemo samo mi osmišljavati program, nego ćemo uključiti i ljude iz pojedinih industrija koji žele predstaviti više o svom poslu", kazao je.

Dodao je kako je osnovna ideja jednostavna: omogućiti ljudima da uz zajedničku povezanost s Hajdukom ostvare konkretne poslovne kontakte. "Smisao je omogućiti našim ljudima i novim članovima umrežavanje i poslovno povezivanje, da se druže pod okriljem Hajduka i uz organizaciju Hajduka te da za sebe stvaraju nove poslovne prilike. Ali isto tako, da im mi kao klub zahvalimo na njihovoj dugogodišnjoj pomoći i doprinosu", istaknuo je.

Na kraju je priznao da slični modeli poslovnog povezivanja već godinama uspješno funkcioniraju diljem svijeta.

"Nismo mi zapravo ništa novo izmislili. Koristimo uspješan primjer iz poslovne prakse. Postoji jako puno poslovnih zajednica u svijetu, ali sada smo odlučili napraviti našu", zaključio je Vanja Lopušinski. Pokretanjem Hajduk Business Networka splitski klub tako otvara još jedan kanal suradnje s poslovnom zajednicom, s jasnom ambicijom povezivanja ljudi koji Hajduk doživljavaju kao nešto više od nogometnog kluba, ali i stvaranja novih poslovnih prilika koje bi dugoročno mogle koristiti i članovima mreže i samom Hajduku.