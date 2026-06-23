HAJDUK - SHKËNDIJA 4-0: Bijeli pobjedom otvorili središnji dio priprema

Nogometaši Hajduka otputovali su u Sloveniju na središnji dio priprema uoči nove sezone. U prvoj su pripremnoj utakmici upisali pobjedu nad Shkëndijom slavivši rezultatom 4:0.

Bijeli su susret otvorili pogotkom Livaje na asistenciju Pukštasa u 3. minuti, a u 28. je minuti Pukštas iz voleja zatresao mrežu Shkëndije za 2:0 na asistenciju Hodaka.

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Drugo je poluvrijeme započelo s izmjenom svih igrača u redovima Hajduka, dok sjeverno-makedonska momčad nije ništa mijenjala. U 66. je minuti Hajduk utrostručio vodstvo: Huram je petom ostavio loptu za Melnjaka, a on ubacio za Šegu koji je glavom poslao loptu u mrežu za 3:0. Konačnih 4:0 postavio je također Šego nakon što je izmakao obrani Shkëndije i na Skokinu asistenciju upisao drugi pogodak.

Bijeli će iduću utakmicu odigrati 27. lipnja protiv LZN Cherkasyja.