Da ljubav prema Hajduku ne poznaje granice, pokazala je splitska influencerica Antea Valenta, na društvenim mrežama poznatija kao Tia Lia.

Splićanka je tijekom boravka u Madridu posjetila kultni stadion Santiago Bernabéu, a fotografijama koje je podijelila na Instagramu pokazala je da ni u španjolskoj prijestolnici ne zaboravlja svoj omiljeni klub.

Među brojnim navijačima Real Madrida pojavila se u retro majici Hajduka, kluba uz koji je veže i posebna obiteljska priča.

Ljubav prema Hajduku prenosi se generacijama

Antea je unuka Ante Valente, jednog od osnivača Torcide, dok je njezin otac Stipe Hajduk Valenta svojedobno bio predsjednik splitske navijačke skupine.

Splićanka se javnosti predstavila i 2012. godine, kada je osvojila titulu Miss Universe Dalmacije, a danas se bavi modelingom i kreiranjem sadržaja na društvenim mrežama.

Na Instagramu se osvrnula i na sposobnost madridskog kluba da preokrene rezultat, podijelivši šaljivu nogometnu izreku:

„Ako umrem, sahranite me u dresu Reala, možda se uspijem vratiti.”

Ipak, za posjet madridskom stadionu odabrala je Hajdukovu majicu, noseći tako dio Splita sa sobom i na jednu od najpoznatijih nogometnih arena na svijetu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Λ N T Ξ Λ🏹⚔️ (@tia_liaa)