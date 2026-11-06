Hajduk se prvi put oglasio nakon šokantnog poraza na Gibraltaru: Poslali su samo dvije riječi

Hajduk je u četvrtak doživio prvi europski poraz ove sezone. Splićani su u trećem kolu Konferencijske lige izgubili na gostovanju kod gibraltarskog prvaka Lincolna rezultatom 1:0, a dan nakon utakmice iz kluba je stigla prva poruka navijačima. Kratka je, ali vrlo jasna.

„Samo viruj”, objavio je Hajduk na svojim društvenim mrežama, prvi put se oglasivši nakon neugodnog gostovanja na Gibraltaru.

Poruka dolazi nakon prvog poraza Bijelih u europskom natjecanju ove sezone, ali i u trenutku kada splitska momčad ima razloga za optimizam.

Hajduk i dalje na vrhu HNL-a

Unatoč europskom posrtaju, Hajduk uoči 13. kola drži vodeću poziciju u hrvatskom prvenstvu.

Bijele već u nedjelju očekuje novi izazov. Na rasporedu je utakmica protiv Osijeka, koja počinje u 15 sati.

Bit će to prilika da se momčad vrati pobjedama i potvrdi dobru formu u domaćem prvenstvu.

Europsko proljeće i dalje je nadohvat ruke

Iako je poraz od Lincolna razočarao navijače, Hajduk je i dalje u vrlo dobroj poziciji kada je riječ o nastavku europskog natjecanja.

Prema trenutačnim projekcijama, Splićani imaju više od 90 posto izgleda za plasman u nokaut-fazu Konferencijske lige.

Još jedna pobjeda trebala bi im biti dovoljna za osiguravanje mjesta u doigravanju, dok je i dalje otvorena mogućnost završetka među osam najboljih momčadi, što bi značilo izravan plasman u osminu finala.