Hajduk se oprostio od svog velikana: "Nogomet ga je prerano izgubio kao igrača, ali Hajduk ga nikada nije izgubio"

Iz Hajduka su izrazili duboku sućut obitelji i prijateljima Ivana Gudelja, legendarnog nogometaša Bijelih koji je nakon kratke i teške bolesti preminuo u 67. godini života. Vijest o njegovoj smrti rastužila je cijelu hajdučku obitelj, a klub se emotivnim riječima oprostio od čovjeka koji je kao igrač, kapetan i kasnije trener ostavio neizbrisiv trag na Poljudu.

"Cjelokupnu Hajdukovu obitelj danas je pogodila tužna vijest da nas je napustio Ivan Gudelj. Legendarni igrač Bijelih preminuo je nakon kratke i teške bolesti u 67. godini života.

Ivan Gudelj rođen je 21. travnja 1960. godine, a u Hajduk je stigao kao dječak i vrlo brzo prošao put od velikog talenta do jednog od najistaknutijih igrača svoje generacije i istinske legende Kluba.

Za Bijele je odigrao ukupno 362 utakmice i postigao 93 pogotka. U Hajdukovom dresu osvojio je naslov prvaka te dva Kupa. Bio je kapetan momčadi, predvodnik na terenu i jedan od simbola Hajduka osamdesetih godina.

Svojom borbenošću, karakterom i bezrezervnom pripadnošću bijelom dresu ostavio je dubok trag u Klubu i u srcima generacija navijača Hajduka.

Njegova velika igračka karijera naglo je i prerano prekinuta 1986. godine zbog teške bolesti, kada je sa samo 26 godina morao prestati igrati nogomet.

Bio je tada na vrhuncu karijere, ali ono što je do tog trenutka dao Hajduku bilo je dovoljno da njegovo ime zauvijek ostane zapisano među velikanima Kluba.

Nogomet ga je prerano izgubio kao igrača, ali Hajduk ga nikada nije izgubio.

Nakon završetka igračke karijere ostao je uz nogomet kao trener i nogometni djelatnik, a tijekom sezone 2005/2006. vodio je i prvu momčad Hajduka.

HNK Hajduk izražava duboku i iskrenu sućut obitelji, prijateljima i svima koji su poznavali i voljeli našeg Ivana.

Počivao u miru."