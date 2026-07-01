Hajduk se oprostio od Rebića i Almene. Navijači na Fejsu: "Borba za četvrto mjesto"

Od ranije je bilo poznato da Ante Rebić i Iker Almena neće nastaviti svoj put u Hajduku. Riječ je o dvojici igrača koji su prošle sezone ostavili solidan dojam u bijelom dresu, a posebno su navijači priželjkivali ostanak Almene.

Ipak, do nastavka suradnje nije došlo, a splitski klub se danas od njih oprostio objavom na društvenim mrežama.

"Hvala vam na svemu što ste pružili u bijelom dresu. Sretno u daljnjoj karijeri", poručili su iz Hajduka u objavi na Facebooku.

Navijači razočarani odlascima

Objava je izazvala velik broj reakcija navijača. Mnogi su u komentarima izrazili razočaranje zbog odlaska Rebića i Almene, ali i nezadovoljstvo stanjem u klubu. "Za Almenu vjerojatno nema para, ali šteta da Rebić nije ostao. Stvarno šteta", napisao je jedan navijač.

Drugi je dodao: "Dva najbolja igrača odu iz Hajduka!"

Bilo je i komentara u kojima se posebno isticao Rebićev odlazak. "Preko svega mogu prijeći, ali preko Ante ne mogu", stoji u jednom od komentara. "Rebiću, sretno", poručila je jedna navijačica, dok je drugi navijač napisao: "Sretno, momci!"

Kritike prema vodstvu kluba

Dio navijača odlazak dvojice igrača povezao je s kritikama na račun vodstva kluba. "S ovim dvama igračima je dokazano da nešto u Hajduku ne štima. Nije problem u igračima, nego u lošem vodstvu kluba", napisao je jedan komentator.

Drugi je bio još oštriji: "Ovo postaje sve bizarnije, suludo, neobjašnjivo, a sigurno i neoprostivo."

Neki su se pitali kada će odgovornost preuzeti uprava.

"Kad ćemo se upravi zahvaliti na lošem upravljanju?", stoji u jednom komentaru. Sličnih reakcija bilo je više, a jedan navijač je poručio: "Hvala vama što ste uništili klub do kraja."

"E moj Hajduče"

Među komentarima se moglo pročitati i dosta kratkih, ali jasnih poruka razočaranja. "E moj Hajduče", napisala je jedna navijačica.

"Tužno", dodao je drugi navijač. Jedan od komentara glasio je: "Nikad ranije se nismo oprostili od prvenstva", dok je drugi navijač napisao: "Raspad sistema. Iduća sezona borba za četvrto mjesto."