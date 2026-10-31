Hajduk se oprostio od Miše. Pogledajte objavu

Od Mate Miše Kovača, legendarnog hrvatskog pjevača i jednog od najpoznatijih navijača splitskog Hajduka, oprostio se i njegov voljeni klub. Bijeli su na društvenim mrežama objavili kratku, emotivnu poruku, posegnuvši za stihovima jedne od njegovih najpoznatijih pjesama.

„Ali negdje zvona zvone i skidaju ljudi kape”, napisali su iz Hajduka, citirajući pjesmu „Poljubi zemlju”.

Uz stihove su dodali i posljednji pozdrav glazbenoj legendi.

„Tvoje pjesme živjet će vječno! Počivao u miru Božjem.”

Ljubav prema Hajduku koja je trajala cijeli život

Mišo Kovač nikada nije skrivao svoju ljubav prema Hajduku. Iako rođen u Šibeniku, splitski klub zauzimao je posebno mjesto u njegovu životu, a o svojoj navijačkoj privrženosti govorio je tijekom cijele karijere.

Još kao dječak odlazio je na Hajdukove utakmice, a s vremenom je postao jedan od najprepoznatljivijih navijača Bijelih.

Njegove pjesme desetljećima su se pjevale među hajdukovcima, a posebno mjesto u toj povezanosti imao je Poljud.

Na Poljudu je proživio neke od najvažnijih trenutaka karijere

U rujnu 1993. godine Mišo je na Poljudu održao veliki koncert „Noć svijeća”, posvećen preminulom sinu Ediju i poginulim hrvatskim braniteljima. Pred približno 40 tisuća ljudi održao je nastup koji je ostao jedan od najpoznatijih u njegovoj karijeri.

Na isti se stadion vratio i 2019. godine, kada je održao koncert „To je moja zemlja”, ponovno potvrdivši posebnu povezanost sa splitskom publikom.

Hajduk je 2021. godine predstavio i pjesmu „Ja ne mogu drugo nego da ga volin”, koju je Mišo otpjevao sa Sašom Antićem, a koja je postala još jedan glazbeni simbol ljubavi prema splitskom klubu.

„Tvoje pjesme živjet će vječno”

Oproštajna poruka Hajduka kratka je, ali snažna. Umjesto dugog prisjećanja na Mišinu karijeru, klub je odabrao nekoliko stihova i riječi zahvale.

Za čovjeka koji je desetljećima pjevao o Dalmaciji, ljubavi i životu, a Hajduk nosio u srcu od djetinjstva, oproštaj s Poljuda ima posebno značenje.

Njegove pjesme ostat će dio navijačkih okupljanja, dalmatinskih fešti i uspomena generacija koje su odrasle uz njegov glas.

„Ali negdje zvona zvone i skidaju ljudi kape.”

Hajduk se oprostio od Miše Kovača upravo onako kako ga je publika najbolje poznavala – njegovom pjesmom.