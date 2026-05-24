Hajduk se oprostio od Ive Bege: "Hvala ti za sve, legendo"

Hajduk se oprostio od Ive Bege, legende kluba i čovjeka koji je cijelu igračku karijeru proveo u bijelom dresu. Bego je preminuo u 90. godini života, a splitski klub u emotivnoj objavi istaknuo je njegovu odanost, karakter i neizbrisiv trag koji je ostavio u povijesti Hajduka. Objavu Hajduka prenosimo u cijelosti:

"S dubokom tugom primili smo vijest da nas je jutros, u 90. godini života, napustio legendarni hajdukovac Ivo Bego, čovjek koji je svojim igrama, karakterom i bezuvjetnom ljubavlju prema bilom dresu ostavio neizbrisiv trag u povijesti našeg Kluba.

Ivo Bego rođen je 23. veljače 1937. godine u Split. Cijelu svoju igračku karijeru proveo je u bilom dresu. Za Hajduk je igrao od 1955. do 1965. godine te je upisao 253 nastupa i postigao 14 pogodaka.

Šjor Ivo pripadao je generaciji igrača koja je Hajduk živjela svim srcem. Na travnjaku je uvijek davao posljednji atom snage, igrajući hrabro, požrtvovno i s posebnim ponosom noseći grb voljenog Kluba. Njegova srčanost i odanost bili su primjer suigračima i inspiracija navijačima, a upravo su takvi ljudi gradili identitet Hajduka kakvog danas poznajemo.

Za Hajduk, Ivo Bego nije bio samo vrhunski nogometaš, već simbol jednog vremena i duha Splita i Dalmacije - iskren, ponosan, čvrst i neraskidivo vezan uz svoj narod i svoj Klub. Generacije navijača pamtit će ga kao igrača koji je na terenu utjelovio sve ono što Hajduk predstavlja: borbenost, emociju, zajedništvo i neizmjernu ljubav prema biloj boji.

Prije dvije godine dodijeljen mu je i "Trofej Fabjan Kaliterna", nagrada za životno djelo za rad u splitskom sportu.

Njegov doprinos Hajduku ostat će trajno upisan u povijest Kluba, a uspomena na njega živjet će među svim hajdukovcima.

Obitelji, prijateljima i svim njegovim bližnjima upućujemo iskrenu i duboku sućut.

Počivao u miru. Hvala ti za sve, legendo", poručili su Bijeli.