Hajduk se oglasio zbog pojačanih kontrola na Poljudu: Otkrili tko ih je naredio i zbog čega

Nakon brojnih upita navijača i pretplatnika zbog pojačanih kontrola ulaznica i osobnih dokumenata na utakmici protiv Gorice, odigranoj 31. listopada na Poljudu, Hajduk se oglasio službenim priopćenjem i objasnio tko je naložio strože provjere.

Iz kluba naglašavaju da kontrole nisu bile njihova samostalna odluka, nego da su postupali prema službenom nalogu Policijske uprave splitsko-dalmatinske, izdanom nakon što je na prethodnoj utakmici protiv Varaždina zatečen veći broj maloljetnika s ulaznicama i pretplatama koje su glasile na druga imena.

Bijeli također ističu da tijekom inspekcijskog nadzora na susretu s Goricom nisu utvrđeni propusti u njihovu postupanju. Priopćenje Hajduka prenosimo u cijelosti:

"Slijedom brojnih upita naših navijača i pretplatnika, želimo pojasniti okolnosti pojačanih kontrola ulaznica i sezonskih pretplata na utakmici Hajduk - Gorica, odigranoj 31. listopada na Poljudu.

Naime, nakon utakmice Hajduk- Varaždin, Klub je zaprimio službeni dokument Policijske uprave splitsko-dalmatinske u kojem je navedeno da je prilikom kontrola zatečen veći broj maloljetnih osoba s ulaznicama ili pretplatama koje su glasile na druga imena te je Klubu naloženo da na sljedećoj utakmici, protiv Gorice, osigura dodatne provjere identiteta gledatelja usporedbom ulaznica i pretplata s osobnim dokumentima.

Naglašavamo kako pojačane kontrole nisu bile samostalna odluka HNK Hajduk, već postupanje prema službenom nalogu nadležnih tijela.

HNK Hajduk je tijekom iste utakmice bio pod nadzorom nadležnih inspekcijskih službi, pri čemu nisu utvrđeni propusti.

Svjesni smo poteškoća koje su ovakve kontrole prouzročile dijelu naših navijača već uoči utakmice Hajduk - Varaždin te smo obavijest o pojačanim kontrolama uoči utakmice s Goricom komunicirali kako bi navijači izbjegli nepotrebne neugodnosti i kazne.", priopćio je HNK Hajduk Split.