Hajduk se oglasio nakon što je ispustio pobjedu u Puli: "Glavu gore i samo jako dalje!" Podsjetili na impresivan niz

Hajduk je nakon remija protiv Istre 1961 u Puli (2:2) poslao poruku podrške svojim igračima, treneru i stručnom stožeru. Iako su Bijeli ispustili prednost od dva pogotka i ostali bez pobjede, iz splitskog kluba podsjetili su na odlične rezultate ostvarene u posljednjih deset utakmica, ali i na zahtjevan raspored tijekom proteklih dana.

"Posljednjih 10 utakmica: osam pobjeda, jedan remi i jedan poraz. Četiri utakmice u zadnjih 11 dana, od čega dvije u Konferencijskoj ligi. Momci, treneru i stručni stožeru, glavu gore i samo jako dalje, s istim žarom", poručili su iz Hajduka na društvenim mrežama.

Hajduk imao 2:0, a onda je uslijedio povratak Istre

Podsjetimo, Hajduk je u ponedjeljak, 26. listopada, u sklopu 11. kola SuperSport HNL-a gostovao na stadionu Aldo Drosina u Puli, gdje je protiv Istre 1961 odigrao 2:2. Bijeli su poveli već u sedmoj minuti, kada je Khalil Fayad atraktivnim škaricama zatresao mrežu domaćina. U 54. minuti Michele Šego povećao je prednost na 2:0, nakon asistencije Fayada, pa se činilo da će momčad Gonzala Garcije upisati novu prvenstvenu pobjedu. Međutim, Istra se nije predala. Hamza Jaganjac u 66. minuti smanjio je na 1:2, a Emil Frederiksen u 81. minuti realizirao je kazneni udarac za konačnih 2:2. Hajduk je tako ostao bez dva boda koja su mu se, s obzirom na prednost i tijek susreta, činila nadohvat ruke.

Pobjede protiv Dinama, Ajaxa, Varaždina i Thuna

Ipak, Hajdukova poruka nakon utakmice jasno pokazuje da u klubu žele naglasak staviti na širu sliku i rezultate ostvarene posljednjih tjedana. Posebno se ističe pobjeda protiv zagrebačkog Dinama na Poljudu 10. listopada rezultatom 2:1, nakon koje su Bijeli nastavili uspješan niz.

Samo pet dana poslije, 15. listopada, Hajduk je u prvom kolu ligaške faze Konferencijske lige svladao nizozemski Ajax s 2:1. Pogotke su postigli Abdoulie Sanyang Bamba i Marin Šotiček, a ta je pobjeda bila posebno važna za europske ambicije splitskog sastava. Tri dana kasnije, 18. listopada, Hajduk je na Poljudu pobijedio Varaždin rezultatom 1:0, da bi 22. listopada ostvario još jednu europsku pobjedu. Na gostovanju u Švicarskoj svladao je Thun s 1:0, zahvaljujući pogotku Dalissona. Tako su Bijeli u samo 13 dana pobijedili Dinamo, Ajax, Varaždin i Thun, prije nego što su u Puli zaustavljeni remijem.

Gust raspored ostavio traga na igračima

Trener Gonzalo Garcia nakon utakmice u Puli nije skrivao da su njegovi igrači osjetili posljedice zahtjevnog ritma.

Istaknuo je kako je Hajduk veći dio susreta igrao dobro te da nije ljut na momčad, ali je priznao da su pojedini nogometaši zbog umora i fizičkih poteškoća sami zatražili zamjene. Upravo je to jedan od razloga zbog kojih je Hajduk u svojoj objavi naglasio podatak o četiri odigrane utakmice u samo 11 dana, među kojima su bila i dva europska dvoboja.

Unatoč propuštenoj pobjedi u Puli, Hajduk ostaje na vrhu prvenstvene ljestvice, a pred Bijelima su novi izazovi. Već u subotu, 31. listopada, na Poljud stiže Gorica, dok 5. studenoga slijedi europsko gostovanje kod Lincoln Red Impsa na Gibraltaru.