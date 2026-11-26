Hajduk je večeras na Poljudu upisao poraz u susretu Konferencijske lige. Belgijski Sint-Truiden slavio je rezultatom 2:0, a nakon završetka utakmice splitski klub oglasio se na društvenoj mreži X.

Belgijci su do vodstva stigli pogotkom Baždara u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena, dok je konačnih 0:2 postavio Shinkawa u 51. minuti susreta.

Nakon bolnog europskog poraza s Poljuda je stigla kratka, ali znakovita poruka.

"I kad je teško i kad ne ide", napisali su iz Hajduka uz fotografiju s utakmice i konačni rezultat, dodavši emotikone crvenog i plavog srca.

Porukom na službenom profilu splitski je klub podsjetio na dobro poznate stihove kojima navijači iskazuju svoju privrženost Hajduku, neovisno o rezultatima na terenu.

[KRAJ] I kad je teško i kad ne ide ❤️💙 https://t.co/oX6agOO5ne — HNK Hajduk Split (@hajduk) November 26, 2026