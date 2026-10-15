HAJDUK SE OGLASIO NAKON MUČNIH SCENA NA POLJUDU! „Ovo nije način na koji želimo da nas Europa pamti, spremni smo snositi odgovornost!”

Nakon velike pobjede protiv Ajaxa na Poljudu, HNK Hajduk oglasio se službenim priopćenjem u kojem se osvrnuo na neprimjerene scene koje su obilježile utakmicu. Splitski klub uputio je ispriku gledateljima, organizatoru natjecanja te vodstvu i igračima Ajaxa, naglasivši kako je spreman preuzeti odgovornost za događaje koji su bacili sjenu na povijesnu pobjedu.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Hajduk uvijek stoji iza navijača koji su mu bezrezervna podrška i vjetar u leđa svih ovih godina. Navijača koji daju krila momčadi kad je najteže.

Ali kada se dogode situacije poput današnje, dužni smo ispričati se onima koji su došli na stadion bodriti momčad koja se nakon 16 godina vratila u europska natjecanja te tisućama njih pred malim ekranima koji su svjedočili povijesnoj pobjedi protiv Ajaxa.

Ispričavamo se i organizatoru natjecanja te vodstvu i igračima Ajaxa koji su svjedočili scenama po kojima ne želimo da nas Europa pamti. Hajduk je napravio sve što je mogao i morao, prema propisima UEFA-e, ali unatoč svim naporima koje smo uložili dogodilo se ono s čime nismo ponosni, ali spremni smo snositi odgovornost kao Klub.

Ova velika i značajna pobjeda momčadi ne smije ostati u sjeni događaja za koje se nadamo da se više neće ponavljati. Zato apeliramo na sve da i dalje budu snažna podrška Klubu i igračima koji su zaslužili igrati pred punim tribinama, u atmosferi kakvu samo navijači Hajduka znaju prirediti.