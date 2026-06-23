Hajduk saznao termine europskih ispita: Evo kada Bijeli igraju protiv Žiline

Hajduk je doznao termine svojih prvih službenih utakmica u novoj sezoni. Splitski klub europski put otvara dvobojima protiv slovačke Žiline u prvom pretkolu Europske lige.

Prva utakmica igrat će se u četvrtak, 9. srpnja, na Poljudu s početkom u 20 sati, dok je uzvrat na rasporedu tjedan dana kasnije, 16. srpnja, u Slovačkoj od 20:30 sati.

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Podsjetimo, Bijeli su prošlog tjedna na ždrijebu dobili Žilinu za prvog europskog suparnika ove sezone. U slučaju prolaska, u drugom pretkolu Europske lige čeka ih ciparski Pafos. Te utakmice igrale bi se 23. i 30. srpnja.

Želi li izboriti plasman u glavnu fazu Europske lige, Hajduk će morati preskočiti čak četiri prepreke kroz kvalifikacije.

S druge strane, eventualni ispadanje od Žiline ne bi značilo i kraj europskog puta. U tom slučaju Splićani bi natjecanje nastavili u drugom pretkolu Konferencijske lige, gdje ih prema ždrijebu čeka poljska Katowice. Za ulazak u glavnu fazu tog natjecanja morali bi potom izbaciti još tri suparnika.

Dok se priprema za europske izazove, momčad Gonzala Garcije trenutačno boravi na pripremama u Sloveniji. Nova sezona SuperSport HNL-a počinje početkom kolovoza, a Hajduk će prvenstvo otvoriti gostovanjem kod Varaždina.