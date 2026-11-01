Hajduk sada ima veće izglede od Dinama: Evo što kažu prognoze

Borba za naslov prvaka Hrvatske postaje sve zanimljivija! Nakon 12. kola SuperSport HNL-a, Hajduk ne samo da drži prvo mjesto na prvenstvenoj ljestvici nego je, prema najnovijim statističkim procjenama, preuzeo i ulogu glavnog favorita za osvajanje naslova. Bijelima se sada daje 46 posto izgleda za titulu, dok je Dinamo pao na 43 posto. Veliki preokret dogodio se nakon što je Hajduk na Poljudu deklasirao Goricu rezultatom 5:0, dok je Dinamo neočekivano izgubio od Rudeša s 1:0.

Hajduku izgledi skočili za čak 15 postotnih bodova!

Prema statističkim procjenama, Hajdukovi izgledi za naslov porasli su za čak 15 postotnih bodova, dok su Dinamovi pali za 18. Rijeci se trenutačno daje sedam posto izgleda za titulu, a Varaždinu tri posto. Hajduk sada ima četiri boda prednosti pred Dinamom, iako zagrebačka momčad ima utakmicu manje. Međutim, Dinamo zaostali susret mora odigrati na zahtjevnom gostovanju kod Rijeke na Rujevici.

Evo svih rezultata 12. kola HNL-a

U posljednjem prvenstvenom kolu nije nedostajalo uzbuđenja, a najveće iznenađenje svakako je pobjeda Rudeša nad Dinamom.

Slaven Belupo – Istra 1961 0:2

Hajduk – Gorica 5:0

Rudeš – Dinamo 1:0

Rijeka – Varaždin 1:1

Lokomotiva – Osijek 1:3

Hajduk je vodeći s 26 bodova, Dinamo ima 22, dok je trećeplasirani Osijek na 20 bodova.

Iako je do kraja prvenstva još mnogo utakmica, posljednji rezultati značajno su promijenili odnos snaga. Hajduk je trenutačno u boljoj poziciji.