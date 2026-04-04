HAJDUK – RIJEKA 2-1: Juniori slavili u Jadranskom derbiju

Hajdukovi juniori danas su s Rijekom na Poljudu odmjerili snage u zaostaloj utakmici 18. kola 1. NL juniora, a slavili su Bijeli rezultatom 2:1.

Momčad trenera Gorana Milovića povela je u 3. minuti sudačke nadoknade u prvom dijelu: zbog igranja rukom u šesnaestercu, dosuđen je kazneni udarac, a precizan je izvođač bio Pranić koji je poslao loptu u desne rašlje za 1:0.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na drugi se pogodak čekalo do 75. minute kada je Bistre nakon solo-prodora kroz sredinu iskosa pucao u bliži gornji kut. Gosti su smanjili prednost u četvrtoj minuti sudačke nadoknade kada je Gabrić skrivio jedanaesterac, a uspješno ga je realizirao Thaqi za konačnih 2:1.

Hajdukovi će juniori idući susret odigrati za dva tjedna protiv Varaždina u gostima.

Tablice omogućuje Sofascore