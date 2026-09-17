Hajduk pušta u prodaju samo 4.000 paketa za europske utakmice na Poljudu: Evo kada kreće prodaja i tko ih može kupiti

Hajduk je objavio detalje prodaje paketa ulaznica za tri domaće utakmice ligaške faze UEFA Konferencijske lige koje će Bijeli ove jeseni igrati na Poljudu.

Prodaja počinje u utorak, 22. rujna, u 10 sati, a navijačima će na raspolaganju biti ukupno 4.000 paketa ulaznica.

Od toga će 2.500 paketa biti dostupno za tribinu Istok, dok je preostalih 1.500 namijenjeno tribini Zapad.

Ajax, Sint-Truiden i Nordsjælland stižu na Poljud

Kupnjom jednog paketa navijači osiguravaju svoje mjesto na sve tri domaće utakmice Hajduka u ligaškoj fazi Konferencijske lige. Na Poljud će tako stići nizozemski velikan Ajax, belgijski Sint-Truiden te danski Nordsjælland.

Važna informacija za navijače je da je mogućnost kupnje paketa rezervirana isključivo za aktivne članove Hajduka. Oni koji još nisu članovi ili nisu produžili članstvo to još uvijek mogu napraviti preko službene internetske stranice Kluba.

Zbog očekivanog velikog interesa i ograničenog broja paketa iz Hajduka posebno preporučuju online kupnju. Kod kupnje putem interneta za ulazak na stadion neće biti potrebno imati fizičku ulaznicu.

Fizičke ulaznice moći će se naknadno preuzeti

Navijači koji ipak žele fizičku ulaznicu u originalnom formatu, primjerice kao kolekcionarski primjerak, moći će je preuzeti u Odjelu za članstvo.

Preuzimanje će biti omogućeno od 16. listopada, odnosno dan nakon utakmice s Ajaxom, pa sve do 20. prosinca 2026. godine. Oni koji paket kupe na jednom od fizičkih prodajnih mjesta odmah će dobiti i fizičke ulaznice, kao što je to bio slučaj i do sada.

Iz Hajduka ipak još jednom preporučuju online kupnju zbog ograničenog broja dostupnih paketa. Popusti se neće obračunavati na pakete ulaznica.

Pojedinačne ulaznice od 29. rujna

Prodaja paketa trajat će do 28. rujna, nakon čega će 29. rujna krenuti pojedinačna prodaja ulaznica za utakmice ligaške faze.

I pojedinačne ulaznice moći će kupovati isključivo aktivni članovi Hajduka. Klub je pritom posebno zahvalio svojim 12.760 pretplatnika, koji su kupnjom godišnje pretplate već ostvarili mogućnost gledanja europskih utakmica ligaške faze na Poljudu.

"Ovim putem još jednom želimo posebno zahvaliti svakom od 12 760 vjernih pretplatnika koji su od samog početka vjerovali u momčad i naš europski put te su kupnjom godišnje pretplate ostvarili mogućnost gledanja europskih utakmica u ligaškoj fazi", poručili su iz Hajduka.

Gdje se mogu kupiti paketi?

Paketi ulaznica bit će dostupni putem Hajdukovog online sustava za prodaju ulaznica, kao i na više fizičkih lokacija. Kupnja će biti moguća online, u Odjelu za članstvo na Poljudu, kao i u Hajdukovim Fan shopovima u Jokeru, Mall of Splitu, na Rivi, u Makarskoj i Zadru.

S obzirom na to da je za slobodnu prodaju predviđeno samo 4.000 paketa, a Hajduk u ligaškoj fazi na Poljud dovodi Ajax, Sint-Truiden i Nordsjælland, za ulaznice se očekuje velik interes navijača.

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