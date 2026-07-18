Hajduk prošao Žilinu, ali Balajića brine jedan problem: "To se vuče već dugo"

Stipe Balajić, bivši igrač Hajduka, prati sva aktualna nogometna zbivanja, a ona oko Hajduka ni slučajno se ne propuštaju

Tri dobra europska poluvremena odigrao je Hajduk jako dobro i zasluženo prošao Žilinu. Za ono četvrto, lošije, razloge možemo tražiti i u činjenici da su imali i dugo putovanje koje je podrazumijevalo i višesatno drndanje autobusom. Naravno, nisu stvari tako banalne, no u ovom trenutku to je manje važno. No za splitski je klub najvažnije to da je izborio prolazak u sljedeće pretkolo Europske lige.

Stipe Balajić, bivši igrač Hajduka, legendarni je status ostvario igrajući u Mariboru. U našem je susjedstvu jedan od najcjenjenijih stranaca modernog doba. Naravno, pratio je sva aktualna nogometna zbivanja, a ona oko Hajduka ni slučajno se ne propuštaju. Komentirao je za Večernji list prve dvije europske utakmice Hajduka i trijumf nad Žilinom.

– Hajduk nije još do kraja uigrana momčad, no jasno je da ima potencijala. Pojačanjima treba vrijeme za prilagodbu iako je ovo premali uzorak da bismo donijeli bilo kakve konačne ocjene. Nadam se da će Hajduk nastaviti rasti, vidi se da je momčad u stvaranju s dosta mladih igrača. Dosta toga će nam kazati ove utakmice protiv Pafosa, koji je jači suparnik od Žiline. Ipak, vrijedi konstatirati da je Hajduk zasluženo prošao protiv Žiline. Od četiri odigrana poluvremena, bio je bolji u tri. Očito je problem bio možda i umor, ali i velik broj mladih igrača. Postojao je možda i strah, grč, da poslije drugog pogotka Žiline stvari ne bi otišle u pogrešnom smjeru. No, hvala Bogu, pobjeda je stigla. Ali očito ne može bez stresa kada je Hajduk posrijedi – počeo je Balajić.

Postoji li neki novi detalj u ovom Hajduku koji bi vam se eventualno svidio?

– I lani je Hajduk nesretno ispao protiv Dinamo Cityja. Imao je dobar ulazak u sezonu, koliko se sjećam. Isto je bilo novih mladih igrača, željnih dokazivanja. Prerano mi je suditi o bilo čemu. Pustimo da Hajduk pokuša proći Pafos, onda ćemo moći nešto više ocijeniti...

Protiv Pafosa će biti potrebna izvedba na sličnoj razini kao u prvoj utakmici protiv Žiline na Poljudu?

– Možda još dvadeset posto bolje nego u prvoj utakmici, pogreške moraju smanjiti na minimum, odraditi dobro u obrani. Nadam se da će Marko Livaja biti u prvom sastavu jer on u toj utakmici može puno donijeti Hajduku.

Kada već spominjete, u drugom je planu, mala minutaža, ako je zdrav, pomalo je to neprirodna situacija, najblaže rečeno?

– Pokušavam dokučiti što se zapravo događa. Hajduk to mora riješiti, pretpostavljam da se to pokušava dogovoriti, mora se nešto promijeniti jer je u pitanju interes kluba. Očito je da nešto između njega i trenera ne štima, a to se vuče već dosta vremena. Šteta, nadam se da će se to riješiti i da ćemo napokon gledati Livaju u prvoj momčadi.

Garcia kaže da s Livajom momčad mora igrati na drukčiji način... Možda ga to muči?

– Ne znam što bih na to kazao. Neki igrači su bolje plaćeni, neki lošije, zna se zašto. Livaja je zadnjih godina bio motor ove momčadi. Pa i sada je protiv Žiline u pet minuta napravio nekoliko situacija koje su mogle rezultirati pogotkom. Očito je on kvaliteta više za Hajduk. Ako trener tako misli, to je njegovo pravo, ima ovlasti, ali to nije dobro za Hajduk. Klub nema takvu širinu da igrača kao što je Livaja stavi sa strane – naglašava Balajić.

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