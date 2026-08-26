Hajduk prodaje dva dragulja

Hajduk bi u završnici ljetnog prijelaznog roka mogao ostati bez dvojice svojih najvrjednijih mladih igrača. Rokas Pukštas (22) praktički je pred transferom u engleski Middlesbrough, dok se nakon europskog uzvrata protiv Rakowa očekuje i odlazak Nike Sigura (22).

Kako doznaje Index, Middlesbrough je za Pukštasa poslao ponudu vrijednu oko pet milijuna eura, a ona zadovoljava i Hajduk i američkog reprezentativca. Preostalo je još samo službeno zaključiti posao.

Pukštas bi posljednju utakmicu mogao odigrati protiv Rakowa

Pukštas bi posljednji nastup u bijelom dresu trebao upisati u četvrtak u Poljskoj, gdje Hajduk protiv Rakowa igra uzvratnu utakmicu play-offa Konferencijske lige. Prvi dvoboj na Poljudu završio je rezultatom 2:2, pa će Amerikanac prije odlaska u Championship biti na raspolaganju Gonzalu Garciji u jednoj od najvažnijih utakmica Bijelih posljednjih godina.

Za Pukštasa su interes pokazivali i drugi engleski drugoligaši, među kojima Birmingham, kao i pojedini bundesligaški klubovi, ali Middlesbrough je bio najkonkretniji. Amerikanac je u Hajduk stigao još 2020. godine iz akademije Sporting Kansas Cityja, a kroz omladinski pogon izborio se za mjesto u prvoj momčadi. Za Bijele je odigrao 141 utakmicu, postigao 26 pogodaka i upisao 12 asistencija. Prema Transfermarktu vrijedi šest milijuna eura, a ugovor s Hajdukom traje mu do ljeta 2027. godine.

Nakon Amerikanca mogao bi otići i Kanađanin

No Pukštas možda neće biti jedini veliki izlazni transfer Hajduka. Na izlaznim vratima Poljuda nalazi se i Niko Sigur. Kanadski reprezentativac oporavio se od ozljede i očekuje se da će biti u kadru za dvoboj protiv Rakowa, nakon kojeg bi mogao napustiti Split. Za Sigura su interes pokazivali Celtic, Toulouse i Valencia, a spominju se i klubovi iz Engleske. Njegova nova destinacija zasad nije poznata, kao ni konačna odšteta, no posljednjih mjeseci govorilo se o iznosima između tri i pet milijuna eura. Sigur je za Hajduk dosad skupio 120 nastupa uz pet pogodaka i pet asistencija. Procijenjena tržišna vrijednost mu je četiri milijuna eura, a ugovor s Bijelima ima do ljeta 2028. godine, piše Index.

Hajduku potencijalno milijunska injekcija

Realiziraju li se oba posla u spominjanim okvirima, Hajduk bi u svega nekoliko dana na prodaji dvojice 22-godišnjaka mogao zaraditi između osam i deset milijuna eura. Bila bi to velika financijska injekcija za splitski klub, ali istovremeno i ozbiljna promjena u svlačionici Gonzala Garcije. Pukštas i Sigur godinama su među igračima koje se na Poljudu smatralo najvećim potencijalima za velike izlazne transfere.