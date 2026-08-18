Hajduk predstavio novu suradnju, a onda su prvotimci sjeli za volan

HNK Hajduk i Mitsubishi Dalmacija, koja djeluje u sklopu Prizmić Grupe, potpisali su ugovor o sponzorstvu kojim Mitsubishi Dalmacija postaje novi sponzor Kluba i partner u kategoriji mobilnosti.

Suradnja obuhvaća korištenje vozila marki Mitsubishi i Suzuki iz ponude Prizmić Grupe, koja okuplja vodeće autokuće u Dalmaciji: ATT (Auto za treće tisućljeće d.o.o.), Perfekt-auto d.o.o. i Prizmić d.o.o. Riječ je o tvrtkama s dugogodišnjim iskustvom u automobilskom sektoru.

Mitsubishi Dalmacija ovlašteni je distributer i serviser Mitsubishi Motorsa za područje Dalmacije te posluje kroz prodajno-servisne centre u Splitu, Šibeniku i Zadru. U sklopu Grupe djeluje i ATT Suzuki, najveći distributer Suzukijevih vozila u ovom dijelu Europe.

Ovim partnerstvom Mitsubishi i Suzuki vozila postaju dio svakodnevne mobilnosti Hajduka, a suradnja uključuje i korištenje plug-in hibridnih modela

„Mobilnost je važan dio svakodnevnog funkcioniranja velikog sportskog sustava kao što je Hajduk, zbog čega smo tražili partnera koji može kvalitetno odgovoriti na različite potrebe Kluba. Drago nam je što smo ga pronašli u Mitsubishi Dalmaciji i Prizmić Grupi, koja donosi dugogodišnje iskustvo u automobilskom sektoru, ali i dobro razumijevanje sredine u kojoj djelujemo. Posebno nas veseli što ćemo koristiti i plug-in hibridna vozila. Ona će nam omogućiti da dio svakodnevnih gradskih vožnji obavljamo na električni pogon i tako napravimo jedan konkretan korak prema smanjenju potrošnje goriva i utjecaja na okoliš. Velike promjene ne događaju se odjednom, ali vjerujemo da se odgovornije poslovanje gradi upravo kroz ovakve praktične odluke“, istaknula je članica Uprave HNK Hajduk Marinka Akrap.

Predstavljanje novog sponzorstva održano je na tartanu Poljuda, gdje su ovom prilikom izložena vozila iz ponude Prizmić Grupe. Nakon potpisivanja ugovora uslijedila je i vožnja oko glavnog travnjaka, kroz koju su se igrači prve momčadi upoznali s vozilima i njihovim značajkama.

„Ovo za nas nije samo još jedan poslovni ugovor. Svjesni smo značaja Hajduka, njegove povezanosti s ljudima i odgovornosti koju nosi suradnja s Klubom. Istodobno smo ponosni na sve što je Prizmić Grupa izgradila tijekom dosadašnjeg poslovanja i znamo što kao partner možemo ponuditi. Mitsubishi vozila desetljećima su prepoznata po izdržljivosti, kvaliteti i pouzdanosti, a upravo na takvim temeljima želimo graditi i naš odnos s Hajdukom. Želja nam je da zajedno krenemo putem stabilne i dugoročne suradnje te uspješno odgovaramo na sve izazove koji su pred nama“, kazao je Hrvoje Radić.

Za upravljač su potom sjeli Marin Šotiček, Anđelo Šutalo, Dario Marešić, Toni Silić i Dario Melnjak, koji su vozila provozali tartanom oko glavnog terena.

„Automobil je stvarno jednostavan i vrlo ugodan za vožnju. Inače nemam priliku voziti po tartanu oko nogometnog terena, tako da je ovo bilo jedno lijepo i posebno iskustvo“, kazao je Marin Šotiček nakon vožnje.

Toni Silić priznao je kako mu je ipak draže stajati na travnjaku nego voziti pokraj njega, ali je prvi dojam o automobilu bio vrlo pozitivan. Kada u budućnosti bude donosio odluku o novom vozilu, puno će više pozornosti posvetiti udobnosti, jednostavnosti vožnje, sigurnosti i tehnologiji koju automobil nudi.