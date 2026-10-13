Hajduk predstavio novu kolekciju, ali navijači imaju zamjerku: "Gdje su dugi rukavi?"

Hajduk se priprema za veliki europski izazov, a uoči utakmice protiv nizozemskog Ajaxa splitski klub predstavio je novu službenu kolekciju posvećenu nastupu u UEFA Konferencijskoj ligi. Iako je riječ o posebnoj kolekciji koja prati povratak Bijelih na europsku pozornicu, dio navijača mogao bi ostati razočaran ponudom, osobito zbog izostanka zimske odjeće.

Naime, stigla je jesen, temperature su sve niže, a navijači koji će Hajduk pratiti na Poljudu i europskim gostovanjima već razmišljaju o toplijoj odjeći.

Hajduk je novu kolekciju predstavio na društvenim mrežama, istaknuvši da je nastala u suradnji s UEFA-om i da je posvećena europskoj sezoni 2026./2027.

„Naše ime na europskoj pozornici. Hajdukov povratak u ligašku fazu dobio je i svoju službenu kolekciju“, poručili su iz kluba.

Riječ je o kolekciji Hajduk x UEFA Conference League 26/27, kojom se želi obilježiti nastup splitskog kluba u europskom natjecanju.

„Od Splita do svake europske stanice, Hajduk se nosi svugdje“, dodali su iz Hajduka.

Nova kolekcija dostupna je u službenim Hajdukovim Fan shopovima te putem internetske trgovine kluba.

Navijači bi rado vidjeli i zimsku kolekciju

Iako predstavljanje posebne europske kolekcije dolazi u trenutku velikog zanimanja za Hajduk, pitanje zimske odjeće nameće se kao jedna od zamjerki ponudi.

Utakmica protiv Ajaxa igra se u četvrtak u 18.45 sati, a s dolaskom hladnijih dana jakete, toplije majice i ostali zimski odjevni predmeti postaju sve potrebniji navijačima koji utakmice prate s tribina.

Posebno to vrijedi za one koji planiraju putovati na europska gostovanja, gdje bi vremenski uvjeti mogli biti još zahtjevniji.

Upravo zato dio navijača priželjkuje da se uz posebna izdanja posvećena europskim nastupima u ponudi nađe i širi izbor odjeće prilagođene jesenskim i zimskim mjesecima.