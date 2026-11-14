Hajduk predstavio novi autobus: Istim modelom putuje i Bayern, a unutrašnjost je posebno uređena za Bijele

Hajduk je predstavio novi službeni autobus kojim će prva momčad ubuduće putovati na utakmice. Riječ je o modelu MAN Lion’s Coach L, kakvim se koristi i njemački velikan Bayern München. Posebnost novog autobusa jest činjenica da je prvi put i njegova unutrašnjost u potpunosti prilagođena potrebama Hajdukove prve momčadi te uređena u skladu s vizualnim identitetom splitskog kluba.

Novi autobus već je spreman za svoju prvu vožnju, a Bijeli su ga predstavili uoči odlaska na prijateljsku utakmicu protiv njemačkog HSV-a.

„Stigao je novi Hajdukov autobus!”, objavili su iz kluba na društvenim mrežama, uz fotografije novog prijevoznog sredstva.

Prva vožnja s Poljuda prema zračnoj luci

Hajdukovi nogometaši danas su s Poljuda krenuli novim autobusom prema Zračnoj luci Split, odakle putuju zrakoplovom u Hamburg.

Ondje ih sutra očekuje prijateljska utakmica protiv HSV-a.

Tako će novi autobus svoju premijeru imati upravo na putu kojim Bijeli započinju odlazak na međunarodni susret.

Istim modelom putuje i Bayern München

Posebnu pozornost privlači odabir modela autobusa.

Riječ je o MAN Lion’s Coach L, modelu kojim na utakmice putuje i njemački nogometni gigant Bayern München.

Iz Hajduka ističu da se pri oblikovanju vanjskog izgleda vodilo računa o svakom detalju, dok je posebna pozornost posvećena unutrašnjosti.

Naime, prvi put u povijesti klupskog prijevoza unutrašnjost autobusa uređena je prema potrebama prve momčadi, uz poštovanje vizualnih standarda Hajduka.

Time je klub želio osigurati da novi autobus ne bude samo prijevozno sredstvo nego i prostor prilagođen nogometašima tijekom putovanja na utakmice.

Hajdukov marketinški tim sudjelovao u uređenju

Unutrašnjost autobusa osmišljavana je u Njemačkoj, u MAN-ovu centru za prilagodbu autobusa (BMC) u Münchenu.

U oblikovanju detalja sudjelovao je Hajdukov marketinški tim, uz podršku tvrtke Delminium Travel, novog službenog prijevoznika i sponzora splitskog kluba.

Suradnja je rezultirala autobusom čiji su vanjski izgled i unutarnje uređenje usklađeni s klupskim identitetom.

„Na vanjskom izgledu autobusa radilo se do posljednjeg detalja. Prvi je put i unutrašnjost uređena po mjeri prve momčadi i u skladu s vizualnim standardima Kluba”, poručili su s Poljuda.

Bijeli krenuli prema Hamburgu

Predstavljanje novog autobusa dolazi uoči prijateljskog susreta s HSV-om, koji Hajduk očekuje u nedjelju.

Momčad je tako put prema Njemačkoj započela u novom prijevoznom sredstvu, a iz kluba su objavu zaključili kratkom porukom:

„Sretan put, Hajduče!”

Novi autobus ubuduće će pratiti Bijele na njihovim putovanjima, a Hajduk se njegovim predstavljanjem pridružio klubovima koji posebnu pozornost posvećuju i izgledu te opremljenosti službenog momčadskog prijevoza.