Hajduk pred završnicom prijelaznog roka dogovara tri transfera

Hajduk ulazi u samu završnicu ljetnog prijelaznog roka s nekoliko značajnih poteza na tržištu.

Odlazak Rokasa Pukštasa sve je izgledniji prije 1. rujna, kada se zatvaraju prijelazni rokovi u većini europskih liga. Američki veznjak već je dugo na meti klubova, a ovoga ljeta mogao bi napustiti Poljud, prenosi Index.

Istovremeno, Mihael Žaper odlazi na posudbu u zagrebačku Lokomotivu, što bi uskoro trebalo biti i službeno potvrđeno.

Što se tiče dolazaka, Španjolac Hugo Guillamón, 25-godišnji zadnji vezni iz Valencije, navodno je već oprostio od suigrača i na putu je prema Splitu, gdje bi trebao potpisati kao slobodan igrač. Osim njega, na Poljud bi uskoro mogao stići i stoper Edgar González iz Almerije.