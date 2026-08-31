Hajduk pozvao klubove na bojkot današnje Skupštine: „Lažna se panika nepotrebno potpiruje“

HNK Hajduk oglasio se uoči današnje Skupštine Županijskog nogometnog saveza, pozvavši klubove koji ga podržavaju da sudjeluju na Skupštini koja će se održati 9. rujna.

Iz Hajduka smatraju kako je današnji termin Skupštine, zakazan u vrijeme utakmice Hajduka i Lokomotive na Poljudu, dio postupanja kojim se, kako navode, „potpiruje lažna panika“ i nepotrebno dovodi u pitanje funkcioniranje županijskih liga.

Klub s Poljuda pritom poručuje kako početak natjecanja nije upitan te da će županijske lige krenuti prema ranije utvrđenom rasporedu.

Hajduk također tvrdi da se aktualnom situacijom pokušava omogućiti povratak određenih osoba u Izborno povjerenstvo, čije su ostavke, prema njihovom tumačenju, dovele do sadašnjeg kaosa.