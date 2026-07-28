Hajduk povukao neočekivan potez: Smanjuje broj pretplata, evo koliko će navijača moći osigurati mjesto na Poljudu

HNK Hajduk objavio je važnu informaciju za navijače koji planiraju kupiti sezonsku pretplatu. Klub je odlučio smanjiti ranije planirani maksimalni broj pretplatničkih mjesta, a prodaja će trajati do 2. kolovoza u 23:59 sati ili do popunjavanja raspoloživog kapaciteta.

Ukupno će ove sezone biti dostupno 15.000 sezonskih pretplata.

Iz Hajduka su objasnili kako je odluka donesena nakon razmatranja dugoročnih okolnosti i analiza koje upućuju na to da bi Bijeli u narednim godinama domaće utakmice mogli igrati na stadionu znatno manjeg kapaciteta.

Kako bi se broj pretplata postupno prilagodio budućim uvjetima, ali i osigurao kontinuitet postojećim pretplatnicima, klub ove sezone neće popuniti pretplatničke kapacitete do ranije planiranih maksimalnih brojki.

Prodaja traje do 2. kolovoza

Navijači koji žele osigurati svoje mjesto na Poljudu pretplatu mogu kupiti do 2. kolovoza u 23:59 sati. Prodaja može završiti i ranije ako se popuni svih 15.000 pretplatničkih mjesta.

"Osigurajte svoje mjesto na Poljudu i budite uz Hajduk tijekom cijele sezone. Vidimo se na Poljudu!", poručili su iz kluba.