Hajduk poslao poruku nakon kiksa protiv Istre: "Prilika da pokažemo pravo lice"

Hajduk se oglasio novom porukom na Facebooku nakon razočaravajućeg remija protiv Istre 1961 na Poljudu. Bijeli su u susretu 2. kola SuperSport HNL-a dva puta vodili, ali su Puljani u 95. minuti stigli do konačnih 2:2 i odnijeli bod iz Splita.

Splićani se, međutim, nemaju vremena previše osvrtati na prvenstveni kiks. Do nove europske utakmice ostala su još samo tri dana. U četvrtak, 13. kolovoza, Hajduk na Poljudu od 21 sat dočekuje Žalgiris u uzvratnoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Upravo je toj utakmici Hajduk posvetio novu objavu. "Nova utakmica - bolji pristup - isti cilj. U četvrtak je prilika da pravo lice momčadi pokažemo na terenu i isperemo gorak okus sinoćnje završnice. Vidimo se na Poljudu, uz glasnu i snažnu podršku vjernih samo bijelima", objavio je Hajduk.

Bijeli u uzvrat ulaze s velikom prednošću. U prvoj utakmici odigranoj prošlog četvrtka u Vilniusu Hajduk je svladao Žalgiris s čak 5:2 i tako napravio veliki korak prema play-offu Konferencijske lige. Ako potvrdi prolazak protiv Litavaca, Hajduk će u play-offu igrati protiv pobjednika dvoboja poljskog Rakowa i švedskog Hammarbyja. Ždrijebom je određeno i da bi prvu utakmicu play-offa Hajduk igrao na Poljudu, a uzvrat u gostima.

Prva utakmica Rakowa i Hammarbyja u Poljskoj završila je bez pogodaka, 0:0, pa će odluka o mogućem Hajdukovom protivniku također pasti u uzvratu. Nakon prvenstvenog razočaranja protiv Istre, Bijelima tako slijedi potpuno drugačiji izazov. Prednost od tri pogotka iz Vilniusa je velika, ali Hajduk pred svojim navijačima želi potvrditi prolazak i napraviti još jedan korak prema ligaškoj fazi Konferencijske lige.