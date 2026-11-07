Hajduk ponudio navijačima dvije mogućnosti za kupljene ulaznice protiv Sint-Truidensea

Hajduk je navijačima koji su kupili pakete ulaznica za europski susret protiv belgijskog Sint-Truidensea ponudio dvije mogućnosti obeštećenja. Kupci mogu odabrati povrat novca na bankovni račun ili poklon-bon za kupnju proizvoda u službenim klupskim trgovinama.

Splitski klub obavijest je poslao elektroničkom poštom, a iznosi ovise o tribini za koju je paket ulaznica kupljen.

Navijači koji su kupili paket za istočnu tribinu mogu dobiti poklon-bon u vrijednosti od 50 eura ili zatražiti povrat 40 eura. Kupcima paketa za zapadnu tribinu ponuđen je poklon-bon od 70 eura, odnosno povrat 55 eura na bankovni račun.

Poklon-bonovi mogu se iskoristiti u Hajdukovim Fan shopovima i službenoj internetskoj trgovini, a vrijedit će do 31. prosinca 2026. godine. Do tog datuma predviđena je i isplata novca navijačima koji odaberu povrat.

Za ostvarivanje prava na jednu od ponuđenih mogućnosti potrebno je ispuniti odgovarajući obrazac najkasnije do 15. studenoga 2026. godine.

Obrazac ispunjava osoba koja je obavila kupnju, neovisno o tome je li pritom kupila pakete ulaznica za jednu ili više osoba.

Navijačima koji se odluče za poklon-bon kodovi će biti dostavljeni elektroničkom poštom nekoliko dana nakon isteka roka za prijavu.

Tako će kupci sami odlučiti žele li povrat novca ili nešto vrijedniji bon koji mogu iskoristiti za kupnju Hajdukovih proizvoda.