Hajduk pokrenuo novu poslovnu zajednicu - Hajduk Business Network

Hajduk Business Network nova je klupska inicijativa koja okuplja poduzetnike, menadžere te poslovne ljude i tvrtke iz Hrvatske i inozemstva, povezane zajedničkim vrijednostima i ljubavlju prema Hajduku. Za razliku od klasičnih poslovnih mreža, ovdje se ljudi povezuju s povjerenjem koje postoji i prije prvog stiska ruke, jer ih veže pripadnost istom Klubu.

Hajduk nije samo domaćin poslovne mreže, već njezin aktivni pokretač. Svojim imenom, ugledom i međunarodnom mrežom želi olakšati pristup kontaktima i tržištima do kojih je pojedinim tvrtkama inače teže doći. Cilj poslovne mreže je jasan: stvarati poslovne prilike, jačati suradnju i članovima omogućiti rast i napredak.

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Hajdukova velika i organizirana baza navijača diljem svijeta, ponajviše zahvaljujući Društvima prijatelja Hajduka, vrijedan je resurs i temelj povjerenja na ključnim inozemnim tržištima. Zato Hajduk Business Network ima dodanu vrijednost i poslovnu prednost na svakom tržištu gdje ime Hajduk već nešto znači.

Hajduk Business Network počiva na vrijednostima koje Hajduk nosi više od jednog stoljeća. Hajduk je klub svojih navijača i članova, a tko mu pristupa preuzima i njegovu obvezu prema navijačima i zajednici. U poslovnom svijetu ta ista obveza znači povjerenje, ozbiljnost i riječ koja vrijedi.

Hajduk Business Network otvoren je pojedincima, poduzetnicima i menadžerima koji se učlanjuju osobno, kao i tvrtkama koje mogu imenovati svog predstavnika u mreži. Članstvo donosi mogućnosti poslovnog povezivanja, sudjelovanja na događanjima i edukacijama te niz pogodnosti namijenjenih članovima Hajdukove poslovne mreže.

Više detalja o projektu i službenom početku učlanjivanja klub će objaviti uskoro.