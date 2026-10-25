Hajduk pobjedama u Europi napravio veliki korak: Evo što mu se otvara sljedeće sezone

Hajduk je pobjedom protiv švicarskog Thuna rezultatom 1:0 u drugom kolu Konferencijske lige nastavio uspješan europski niz. Splićani su osvojili maksimalnih šest bodova i svrstali se među osam momčadi koje nakon prva dva kola imaju stopostotan učinak. No, osim važnih bodova, pobjeda je donijela i značajan pomak u klupskom koeficijentu, koji bi mogao imati veliku ulogu u europskim kvalifikacijama sljedeće sezone.

Hajdukov koeficijent sada iznosi 12.500 bodova, čime je prvi put ove sezone premašio minimum koji UEFA jamči klubovima plasiranima u ligašku fazu Konferencijske lige. Time su Bijeli napravili korak prema povoljnijem statusu u budućim europskim ždrijebovima.

Kako je Hajduk povećao koeficijent?

UEFA klubovima koji izbore ligašku fazu Konferencijske lige jamči najmanje 2.5 koeficijentskog boda. Svaka pobjeda donosi dva boda, a neodlučen rezultat jedan, no zajamčeni minimum ne pribraja se bodovima osvojenima na terenu.

Zbog toga Hajduk nakon pobjede protiv Ajaxa nije povećao svoj koeficijent. Međutim, trijumfom protiv Thuna stigao je do četiri boda ostvarena rezultatima na terenu, čime je premašio zajamčeni minimum i zaradio dodatnih 1.5 bodova.

Hajduk je za sljedeću sezonu već imao osiguran koeficijent od 11.000 bodova, budući da iz petogodišnjeg obračuna ispada sezona 2021./22. Sada je stigao do 12.500, a pred njim su još četiri utakmice ligaške faze u kojima može dodatno popraviti svoju poziciju.

Nove bodove može osvajati pobjedama, remijima, bonusima za plasman u ligaškoj fazi te eventualnim uspjesima u nokaut-fazi natjecanja.

Što ako Hajduk osvoji hrvatsko prvenstvo?

Osvajanje naslova prvaka otvorilo bi Hajduku najviše mogućnosti za nastavak europske sezone. Hrvatski prvak, prema trenutačnom rasporedu europskih mjesta, kvalifikacije za Ligu prvaka započinje u drugom pretkolu.

Ove sezone za status nositelja u toj fazi bilo je potrebno 13.125 bodova, što znači da je Hajduk vrlo blizu toj granici. Već jedna dodatna pobjeda u Konferencijskoj ligi podigla bi njegov koeficijent na 14.500 bodova, dovoljno za nositeljstvo prema ovogodišnjim kriterijima.

U kasnijim fazama konkurencija je znatno zahtjevnija. Za nositeljstvo u trećem pretkolu Lige prvaka ove je sezone trebalo 21.250 bodova, dok je granica u play-offu iznosila 24.000.

Ipak, osvajanje prvenstva donosi još jednu važnu prednost. Klubovi koji ispadnu iz kvalifikacija Lige prvaka imaju mogućnost nastaviti natjecanje u Europa ligi. Tako bi Hajduk, ovisno o fazi ispadanja, dobio dodatnu priliku za europsku jesen.

Europa liga donosi drukčiji izazov

Ako Hajduk izbori nastup u Europa ligi, primjerice osvajanjem Hrvatskog kupa, kvalifikacije bi započeo u prvom pretkolu.

Sa sadašnjih 12.500 bodova imao bi dovoljno visok koeficijent za status nositelja u toj fazi, s obzirom na to da je ovogodišnja granica iznosila 6.500 bodova.

Međutim, u drugom pretkolu granica je bila 24.125, a u trećem čak 42.750 bodova, što pokazuje koliko konkurencija postaje zahtjevnija u kasnijim kvalifikacijskim rundama.

Zanimljivo je da je u play-offu Europa lige posljednji nositelj ove sezone imao 14.000 bodova. Hajduku trenutačno nedostaje samo 1.500 bodova do te granice, no to ne znači da bi sljedeće sezone automatski bio nositelj jer sve ovisi o sastavu klubova i rezultatima prethodnih kola.

Konferencijska liga mogla bi biti najpovoljniji put

Ako Hajduk ponovno izbori Konferencijsku ligu, prema sadašnjem rasporedu hrvatskih europskih mjesta krenuo bi od drugog pretkola.

Za status nositelja u drugom pretkolu ove je sezone trebalo 6.500 bodova, a u trećem 10.750. Hajduk je sa sadašnjim koeficijentom već iznad obje granice.

Najveći izazov bio bi play-off, posljednja prepreka prije ligaške faze. Ovoga ljeta granica nositeljstva iznosila je 20.000 bodova, odnosno 7.500 više od Hajdukova trenutačnog koeficijenta.

Ipak, prema ranoj projekciji analitičke platforme Football Meets Data, sljedeće bi sezone granica mogla spustiti na približno 16.500 bodova.

U tom slučaju Hajduku bi nedostajala još četiri koeficijentska boda. To znači da bi mu dvije dodatne pobjede u Konferencijskoj ligi, čak i bez mogućih bonus bodova, mogle biti dovoljne da dosegne projiciranu granicu.

Svaka sljedeća pobjeda može biti iznimno važna

Iako granice nositeljstva nisu unaprijed određene i mijenjaju se ovisno o sudionicima kvalifikacija, Hajduk se trenutačno nalazi u znatno povoljnijoj situaciji.

S koeficijentom od 12.500 bodova prema ovogodišnjim bi kriterijima bio nositelj u drugom i trećem pretkolu Konferencijske lige te prvom pretkolu Europa lige. Vrlo je blizu i granici potrebnoj za nositeljstvo u drugom pretkolu Lige prvaka.

Pobjede protiv Ajaxa i Thuna tako nisu važne samo zbog šest osvojenih bodova u aktualnoj sezoni. One predstavljaju ulaganje u Hajdukovu europsku budućnost jer svaka nova pobjeda povećava mogućnost povoljnijeg ždrijeba i lakšeg puta prema ligaškoj fazi europskih natjecanja.

Pred Bijelima su još četiri utakmice ligaške faze Konferencijske lige, a nastavak dobrih rezultata mogao bi dodatno ojačati njihove izglede da nastupi u europskoj jeseni postanu redovita pojava, a ne rijetka iznimka.