Hajduk pobijedio u zadnjoj utakmici priprema

Hajduk je na Poljudu s 2:0 slavio protiv Širokog Brijega. Bila je to posljednja utakmica momčadi trenera Gonzala Garcije uoči nastavka Supersport HNL-a. Ranije je Hajduk tijekom ovih priprema odigrao dvije utakmice i upisao dvije pobjede, protiv Croatije u Zmijavcima (2:1), i protiv Posušja na Poljudu (4:0).

Današnja utakmica bila je tipična prijateljska utakmica u kojoj obje momčadi za glavni cilj imaju da se nitko od nogometaša ne ozlijedi. Nije bilo previše trke i atrakcije, nije bilo ni puno duela, ali Hajduk se usprkos tome pokazao kao značajno bolji protivnik.

Dva gola kao nagrada za dominaciju

Dominirali su Splićani tijekom cijele utakmice, ali u većem dijelu susreta je to bila jalova dominacija. Puno dodavanja, puno ubačaja i pokušaja koji su završavali u bloku. Sve do 56. minute kada su braniči Širokog poklonili loptu Micheleu Šegi u svom kaznenom prostoru, a on krasno pogodio dalji kut gola Renata Josipovića.

Nakon toga se utakmica nastavila u sličnom tonu kao i ranije te su mreže mirovale sve do samog kraja. Da utakmica ne završi samo minimalnom pobjedom Hajduka pobrinuo se 19-godišnji nigerijski nogometaš Peter Nnaemeke Ugwuoda. On je u zadnjoj minuti regularnog dijela susreta postavio konačni rezultat, piše Index.