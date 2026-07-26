Hajduk ostao bez važne karike: Ovaj igrač propušta uzvrat protiv Pafosa

Hajduk će u uzvratnu utakmicu protiv Pafosa na Cipru vjerojatno krenuti bez Roka Brajkovića, jednog od najboljih igrača splitske momčadi na početku nove sezone. Kako saznajemo iz Hajduka, Brajković se ozlijedio na današnjem treningu Hajduka. Točna težina ozljede zasad nije poznata, a detaljnije informacije očekuju se tijekom sljedećih dan ili dva.

Ipak, već sada je izvjesno kako mladi Hajdukov nogometaš neće biti na raspolaganju za važan europski uzvrat protiv Pafosa na Cipru, potvrđeno nam je iz Hajduka.

Sjajno otvorio sezonu

Brajković je vrlo dobro ušao u novu sezonu i nametnuo se kao jedna od važnijih karika Hajdukove momčadi. Posebno se istaknuo u europskom dvoboju protiv Žiline na Poljudu, kada je odigrao odličnu utakmicu i postigao pogodak u pobjedi splitske momčadi protiv slovačkog predstavnika.

Dobrim igrama nastavio je privlačiti pozornost i protiv Pafosa u Splitu, gdje je ponovno pružio vrlo kvalitetnu predstavu i dao važan doprinos pobjedi Hajduka.

Hajduk na Cipar nosi dva pogotka prednosti

Podsjetimo, Bijeli će na Cipru braniti prednost od 2:0 ostvarenu u prvoj utakmici na Poljudu. Hajduk je pred svojim navijačima odigrao vrlo dobru utakmicu i osigurao značajan kapital uoči uzvrata, ali je jasno kako posao još nije završen.

Izostanak Brajkovića bit će udarac za momčad, osobito zbog njegove forme na početku sezone, no u Hajduku se nadaju kako ozljeda ipak nije teže prirode i da će se mladi nogometaš što prije vratiti na teren.