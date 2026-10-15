HAJDUK ODUŠEVIO NOGOMETNE LEGENDE! Računica, Primorac, Maloča i Bilić nakon rušenja Ajaxa: „Ne sjećam se kada sam vidio ovakvog Hajduka!”

Velika pobjeda Hajduka protiv Ajaxa izazvala je oduševljenje na Poljudu. Splitska momčad slavila je rezultatom 2:1, a među onima koji su s posebnim zanimanjem pratili susret bili su i Dean Računica, Boro Primorac i Mario Maloča.

Dean Računica nije štedio pohvale na račun Hajdukove igre.

„Fantastična utakmica! Ne sjećam se kada sam vidio ovakvog Hajduka. Zaslužena pobjeda u svakom slučaju, i konačno je pao Ajax”, kazao nam je Računica nakon susreta.

Jednako zadovoljan bio je i Boro Primorac, koji je posebno istaknuo nastup splitske momčadi u prvom poluvremenu.

„Fantastično! Dobiti Ajax nije svaki dan. Pogotovo smo u prvom poluvremenu bili vrlo, vrlo dobri. Treba nastaviti”, poručio je Primorac.

"Jako dobra utakmica Hajduka. Zaslužena pobjeda Hajduka, nadam se da će tako nastaviti", kazao nam je Maloča.

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije također je zadovoljan igrom Hajduka.

"Iznenadila me igra Hajduka, igrali su disciplinirano i agresivno. Odlična igra", komentirao nam je Slaven Bilić nakon utakmice.