Hajduk će u četvrtak, 26. studenoga, s početkom u 21 sat na Poljudu ugostiti belgijski Sint-Truidense. Uoči susreta splitski klub objavio je detaljne upute za organizirani dolazak djece i njihovih pratitelja, uz posebno upozorenje na sigurnosna pravila čije bi kršenje moglo dovesti do novih UEFA-inih sankcija.

Iz Hajduka naglašavaju da je ulazak na stadion dopušten isključivo djeci i pratiteljima koji se nalaze na potvrđenim popisima i za koje su izdane ulaznice. Prijava djeteta ne omogućuje dolazak dodatnih članova obitelji, a zamjene prijavljene djece nisu dopuštene.

Ako dijete koje je prijavljeno ne može doći na utakmicu, njegovu ulaznicu ne smije koristiti drugo dijete.

Posebna regulacija prometa oko Poljuda

Za organizirane skupine koje dolaze autobusima i minibusima osiguran je prostor za parkiranje uz Put Supavla i na prilazu prema Spaladium Areni.

Parkiranje će biti omogućeno od 18.15 sati, a vozila će prema predviđenim mjestima usmjeravati policijski službenici i redari.

Preporučeni smjer dolaska je s donje strane trgovačkog centra Joker prema Putu Supavla.

Iz kluba upozoravaju da iskrcavanje djece neposredno uz stadion neće biti dopušteno. Autobusi i minibusevi moraju se odmah parkirati na dodijeljenim mjestima, nakon čega će djeca i pratitelji zajedno pješice krenuti prema Poljudu.

Na isti način organiziran je i povratak nakon završetka utakmice.

Za osobna vozila bit će zatvoreni Put Supavla, prilaz prema Spaladium Areni te ulice Mediteranskih igara, Zrinsko-frankopanska i Sedam Kaštela.

Zbog prometnih ograničenja organizatori preporučuju raniji dolazak kako bi se izbjegle gužve i osiguralo dovoljno vremena za sigurnosne provjere.

Ulazi se otvaraju u 19 sati, skupine moraju ući zajedno

Stadionski ulazi otvaraju se u 19 sati, odnosno dva sata prije početka susreta.

Prije dolaska na ulaz potrebno je okupiti cijelu prijavljenu skupinu jer djeca i njihovi pratitelji moraju zajedno ući na stadion.

Naknadni pojedinačni ulazak djece i njihovo priključivanje skupini koja se već nalazi na tribinama neće biti mogući.

Djeca koja dolaze drugim vrstama prijevoza također se moraju prije ulaska pridružiti svojoj prijavljenoj skupini.

Ulaznice i osobni dokumenti obvezni

Hajduk preporučuje da svako dijete i svaki pratitelj imaju vlastitu ispisanu ulaznicu. Dovoljan je i crno-bijeli ispis.

Ulaznice je potrebno podijeliti prije dolaska na stadionske ulaze jer će svaka osoba zasebno prolaziti kroz skenerske rampe. Ručno skeniranje ulaznica neće biti moguće.

Također, potrebno je koristiti isključivo ulaz naveden na ulaznici.

Svi sudionici moraju ponijeti identifikacijski dokument, odnosno osobnu iskaznicu, putovnicu ili zdravstvenu iskaznicu. Podaci na dokumentima moraju odgovarati onima navedenima prilikom prijave.

Stroga pravila na tribinama: Nema premještanja ni zadržavanja na stepenicama

Iz Hajduka posebno upozoravaju na poštovanje rasporeda sjedenja.

Svako dijete i svaki pratitelj moraju sjediti u sektoru, redu i na sjedalu navedenima na ulaznici. Premještanje neće biti dopušteno, čak ni radi spajanja skupina koje pripadaju istom klubu.

Prolazi, stepenice, ulazi i izlazi moraju ostati slobodni tijekom cijele utakmice.

Zabranjeno je stajanje, sjedenje ili zadržavanje na stepenicama i evakuacijskim putovima, a iz Hajduka podsjećaju da UEFA zbog takvih prekršaja može financijski kazniti klub.

Djeci su zabranjeni trčanje, guranje, preskakanje sjedala i penjanje po ogradama.

S obzirom na večernji termin utakmice, preporučuje se topla odjeća i kabanice, dok unošenje kišobrana neće biti dopušteno.

Na stadion nije dopušteno unositi vlastitu hranu i piće, ali će ih posjetitelji moći kupiti na stadionu po prigodnim cijenama.

Pratitelji odgovorni za sigurnost djece

Posebna odgovornost stavljena je na pratitelje organiziranih skupina.

Oni su dužni nadzirati djecu tijekom dolaska, boravka na stadionu i odlaska te pravodobno reagirati na svako opasno ili neprimjereno ponašanje.

U slučaju ozljede, odvajanja djeteta od skupine ili bilo kakve potrebe za pomoći, potrebno je odmah obavijestiti najbližeg redara.

Djeca ni u takvim situacijama ne smiju ostati bez odgovarajućeg nadzora.

Svi sudionici moraju poštovati upute policije, redara i organizatora, uključujući one koje se odnose na sigurnosne provjere i eventualnu evakuaciju.

Hajduk upozorava: Kršenje pravila može dovesti do novih UEFA-inih sankcija

Klub poziva sve sudionike na pozitivno navijanje, primjereno ponašanje i poštovanje ostalih posjetitelja.

Strogo su zabranjeni vrijeđanje, prijetnje, rasističke i diskriminatorne poruke, političke i ideološke provokacije te neprimjereno skandiranje.

Nije dopušteno unošenje ili korištenje pirotehnike, lasera, alkohola i predmeta koji se mogu upotrijebiti za nasilje, kao ni bacanje predmeta, ulazak na teren ili oštećivanje stadionske opreme.

Navijačka obilježja poput dresova, majica i šalova dopuštena su.

Iz Hajduka upozoravaju da bi nepoštovanje pravila moglo rezultirati novim UEFA-inim kaznama, uključujući ponovno zatvaranje stadiona, a u najtežim slučajevima čak i isključenje iz europskih natjecanja.

Osobama koje ne ispunjavaju uvjete ulaska ili krše pravila može biti uskraćen ulazak ili mogu biti udaljene sa stadiona, uz obvezu osiguravanja odgovarajućeg nadzora nad djecom.

Nakon utakmice organizirani povratak

Po završetku susreta skupine će zajedno s pratiteljima napuštati stadion, slijedeći upute redara i policije.

Pratitelji će morati provjeriti jesu li sva djeca na broju te ih nadzirati sve do povratka do organiziranog prijevoza.

Autobusi i minibusevi čekat će na istim mjestima na kojima su parkirani prije utakmice.

Iz Hajduka zahvaljuju svim sudionicima na suradnji i pozivaju ih da svojim ponašanjem pridonesu sigurnom i ugodnom nogometnom iskustvu za najmlađe navijače.