Hajduk objavio tajnovit video, svi se pitaju o čemu bi mogla biti riječ

Iz Hajduka su danas na društvenim mrežama objavili tajnovit video koji je obožavatelje Bijelih natjerao na promišljanje.
Na društvenim mrežama objavili su video u kojem se prikazuje polijetanje i slijetanje aviona na kojemu je napisano ST-1911, godina osnivanja splitskog kluba.
Navijači su se oglasili u komentarima.
"Ajde neka netko dešifrira koordinate za ekipu", kaže jedan komentar.
"Vratile se najave", stoji u drugome.
"Belgijanac sletio", zaključuje jedan navijač, a riječ bi mogla biti o dolasku stopera Aleca Van Hoorenbeecka, 27-godišnjeg braniča koji na Poljud navodno stiže besplatno iz nizozemskog Twentea.
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