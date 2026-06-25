Close Menu

Hajduk objavio tajnovit video, svi se pitaju o čemu bi mogla biti riječ

Stiže pojačanje?

Iz Hajduka su danas na društvenim mrežama objavili tajnovit video koji je obožavatelje Bijelih natjerao na promišljanje.

Na društvenim mrežama objavili su video u kojem se prikazuje polijetanje i slijetanje aviona na kojemu je napisano ST-1911, godina osnivanja splitskog kluba.

Navijači su se oglasili u komentarima.

"Ajde neka netko dešifrira koordinate za ekipu", kaže jedan komentar.

"Vratile se najave", stoji u drugome.

"Belgijanac sletio", zaključuje jedan navijač, a riječ bi mogla biti o dolasku stopera Aleca Van Hoorenbeecka, 27-godišnjeg braniča koji na Poljud navodno stiže besplatno iz nizozemskog Twentea.

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0