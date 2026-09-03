Hajduk objavio popis za Europu: García prijavio 29 igrača, tu je jedno iznenađenje

Nakon dugih 16 godina čekanja, Hajduk će ponovno igrati glavnu fazu jednog europskog natjecanja. Bijeli su izborili nastup u ligaškom dijelu Konferencijske lige, u kojem ih čeka šest utakmica, a trener Gonzalo García odabrao je igrače na koje će računati u europskim izazovima.

Splitski klub morao je do srijede u ponoć UEFA-i dostaviti konačan popis, a García je za Konferencijsku ligu prijavio ukupno 29 igrača.

Nova pojačanja među prijavljenima

Na europskom popisu očekivano su se našla i pojačanja koja su tijekom ljeta stigla na Poljud. Prijavljeni su stoper Dennis Hadžikadunić, veznjaci Khalil Fayad, Leander Dendoncker, Alberto Del Moral i Etnik Brruti, krilni napadač Anđelo Šutalo, desni bek Mathieu Acapandie, ofenzivac Marin Šotiček te napadač Carlos Martín.

Ipak, zanimljiviji dio popisa odnosi se na igrače čija budućnost na Poljudu još nije potpuno definirana.

Među 29 imena nema Mihaela Žapera. Veznjak je i dalje član Hajduka, ali nije prijavljen za europske utakmice, a klub mu trenutačno pokušava pronaći novu sredinu u kojoj bi nastavio sezonu na posudbi.

Drugačija je situacija s mladim stoperom Marinom Skelinom. On se našao na Garcíjinu europskom popisu unatoč tome što se i za njega traži mogućnost odlaska na posudbu.

Hajduk tako nakon dugog europskog posta ulazi u novu fazu sezone s kadrom od 29 prijavljenih igrača, dok bi u narednom razdoblju ipak moglo biti promjena kada je riječ o statusu pojedinih nogometaša na Poljudu.

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