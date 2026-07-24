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Hajduk objavio pogotke Šege i Melnjaka protiv Pafosa: "Drugi za dobar dan"

Bijeli su na društvenim mrežama podijelili videozapise oba pogotka iz pobjede nad ciparskim Pafosom

Hajduk je na svojim društvenim mrežama objavio videozapise oba pogotka iz pobjede protiv ciparskog Pafosa u prvom susretu 2. pretkola Konferencijske lige.

Najprije su Bijeli podijelili pogodak Michelea Šege, kojim je otvoreno vodstvo, a potom i drugi gol, koji je postigao Dario Melnjak te potvrdio pobjedu splitske momčadi.

Uz objavu Melnjakova pogotka Hajduk je kratko poručio: "Drugi za dobar dan."

Objave su ubrzo izazvale brojne reakcije navijača, koji su još jednom proživjeli najljepše trenutke europske večeri na Poljudu i pohvalili strijelce te igru Bijelih.

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli HNK Hajduk Split (@hnkhajduk)

 

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli HNK Hajduk Split (@hnkhajduk)

 

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