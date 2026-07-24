Hajduk objavio pogotke Šege i Melnjaka protiv Pafosa: "Drugi za dobar dan"

Hajduk je na svojim društvenim mrežama objavio videozapise oba pogotka iz pobjede protiv ciparskog Pafosa u prvom susretu 2. pretkola Konferencijske lige.

Najprije su Bijeli podijelili pogodak Michelea Šege, kojim je otvoreno vodstvo, a potom i drugi gol, koji je postigao Dario Melnjak te potvrdio pobjedu splitske momčadi.

Uz objavu Melnjakova pogotka Hajduk je kratko poručio: "Drugi za dobar dan."

Objave su ubrzo izazvale brojne reakcije navijača, koji su još jednom proživjeli najljepše trenutke europske večeri na Poljudu i pohvalili strijelce te igru Bijelih.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli HNK Hajduk Split (@hnkhajduk)

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli HNK Hajduk Split (@hnkhajduk)