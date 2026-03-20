Hajduk: "Novi stadion jedino je prihvatljivo rješenje"

Tema infrastrukturne budućnosti Hajduka posljednjih je dana izazvala velik interes javnosti, a u javnom prostoru pojavile su se, kako navode iz HNK Hajduk Split, različite teze i netočne informacije. Zbog toga je Klub odlučio javno i transparentno iznijeti činjenice vezane uz stanje stadiona Poljud, sanaciju štete i planove za budućnost.

Sve informacije objavljene su na službenoj Facebook stranici HNK Hajduk Split.

Poljud je u vlasništvu Grada Splita

Iz Hajduka podsjećaju kako je Gradski stadion Poljud vlasništvo Grada Splita, koji je ujedno odgovoran za održavanje stadionske infrastrukture. To se, ističu, prije svega odnosi na građevinske radove na krovnoj i betonskoj konstrukciji, kao i na druge značajnije zahvate na objektu. Na taj način Klub je još jednom jasno razgraničio odgovornosti kada je riječ o upravljanju i održavanju jednog od najprepoznatljivijih sportskih objekata u Hrvatskoj.

Sredstva Vlade isplaćuju se po obavljenim radovima

Hajduk se osvrnuo i na sredstva koja je Vlada Republike Hrvatske namijenila za sanaciju štete nastale u nevremenu 2025. godine. Od ukupno 2 milijuna eura, navode iz Kluba, Hajduk je dosad potrošio i uredno od Vlade primio nešto više od 300 tisuća eura. Pritom naglašavaju da cijeli iznos od 2 milijuna eura nije jednokratno uplaćen na račun Kluba, nego se isplate vrše prema obavljenim radovima i unaprijed definiranom planu.

Iz Hajduka odbacuju tvrdnje da je Klub skrivao od javnosti odluku građevinskih stručnjaka o stanju krova stadiona. Kako navode, ta je odluka javno dostupna jer je bila sastavni dio dokumentacije natječaja za sanaciju stadiona. Dodaju i kako je Hajduk svake godine uredno ispunjavao sigurnosne uvjete potrebne za dobivanje licence, čime poručuju da su svi relevantni procesi vođeni u skladu s propisima i procedurama.

Poljud kao kulturno dobro i simbol identiteta

U objavi se podsjeća i na 2015. godinu, kada su se za zaštitu stadiona Poljud kao kulturnog dobra, prema tvrdnjama Kluba, izborili Hajduk i njegovi navijači. Upravo ti navijači, ističe se, zajedno s Klubom daju dušu Poljudu kakvog javnost poznaje već 47 godina.

Iz Hajduka poručuju da su još tada, kao i tijekom svih proteklih godina, upozoravali na stanje stadiona i na nužnost pravodobne reakcije kako bi se spriječilo njegovo daljnje propadanje. Jedan od ključnih naglasaka odnosi se i na sportske uvjete u kojima Klub danas funkcionira. Prva momčad Hajduka, djeca iz Akademije Luka Kaliterna te ŽNK Hajduk, ukupno oko 500 igrača i igračica, treniraju na samo dva pomoćna terena.

U Klubu smatraju da je zato jasno kako Hajduk prvi put u svojih 115 godina postojanja zaslužuje osigurane uvjete za izgradnju nogometnog kampa, koji bi omogućio kvalitetniji razvoj svih selekcija.

Novi stadion kao jedino prihvatljivo rješenje

Konačno, Hajduk poručuje da novi stadion nije tek puka želja, nego da je moderan nogometni stadion za Klub "jedino prihvatljivo rješenje". U toj poruci vide i aktualni trenutak kao priliku da se takav projekt napokon i ostvari.

Zaključno, iz Kluba su poslali i snažnu emotivnu poruku koja sažima njihovu povezanost s identitetom i tradicijom: "Kad nestane svega i ne bude više, Hajduk će živit smrti za dišpet!"