Nakon europskih obveza Hajduk se okreće domaćem prvenstvu i susretu protiv Rudeša na Poljudu. Trener Bijelih Gonzalo Garcia na konferenciji za medije govorio je o spremnosti svojih igrača, zdravstvenom stanju momčadi i kvalitetama sljedećeg protivnika.

Urugvajski stručnjak vjeruje da su njegovi igrači fizički i mentalno spremni za novi prvenstveni izazov, a konačnu procjenu donijet će nakon posljednjeg treninga. Većih problema s ozljedama nema, no pod posebnim je povećalom Dennis Hadžikadunić, koji se nedavno oporavio od ozljede, a u četvrtak je odigrao cijelu utakmicu.

Garcia upozorava na Rudeš

Trener Bijelih posebno je istaknuo napredak zagrebačke momčadi, koja je prije poraza od Varaždina upisala tri uzastopne pobjede bez primljenog pogotka.

"Rudeš je puno napredovao", poručio je Garcia. Smatra da je riječ o dobro organiziranoj momčadi s kvalitetnim napadačima, čvrstom obranom i opasnom tranzicijom. Od svojih igrača očekuje maksimalan angažman, svjestan da ih na Poljudu ne čeka jednostavan zadatak.