Hajduk je ostvario velik napredak na najnovijoj svjetskoj ljestvici nogometnih klubova koju objavljuje Međunarodna federacija za nogometnu povijest i statistiku (IFFHS). Splitski klub skočio je s 203. na 144. mjesto, dok je Dinamo i dalje najbolje plasirani hrvatski predstavnik.

Dobre vijesti za navijače Hajduka stižu s najnovije svjetske klupske ljestvice. Prema poretku Međunarodne federacije za nogometnu povijest i statistiku (IFFHS), splitski klub ostvario je jedan od svojih značajnijih pomaka te napredovao za čak 59 pozicija.

Hajduk je na prethodnoj ljestvici zauzimao 203. mjesto, dok se sada nalazi na 144. poziciji, sa 124,5 osvojenih bodova.

Riječ je o ljestvici koja obuhvaća rezultate klubova ostvarene u razdoblju od 1. studenoga 2025. do 31. listopada 2026. godine.

Hajduk napredovao 59 mjesta

Splitski Bijeli na novoj ljestvici dijele 144. mjesto s meksičkom Tolucom, dok se iza njih nalazi i niz poznatih europskih klubova.

Među njima je i nizozemski Feyenoord, koji zauzima 147. poziciju.

Velik skok Hajduka posebno je zanimljiv u usporedbi s ostalim hrvatskim predstavnicima, od kojih su neki na najnovijem poretku izgubili pozicije.

Dinamo najbolje plasiran, Rijeka pala

Najbolje rangirani hrvatski klub i dalje je zagrebački Dinamo, koji se nalazi na 67. mjestu svjetske ljestvice.

Dinamo je u odnosu na prethodni poredak nazadovao šest mjesta, budući da je ranije bio 61.

Rijeka je također zabilježila pad. Riječki klub sada zauzima 113. poziciju, dok je na prethodnoj ljestvici bio 86., što predstavlja pad od 27 mjesta.

Među hrvatskim klubovima na ljestvici nalazi se i Varaždin, koji je s 436. pao na 448. mjesto.

Evo kako stoje hrvatski klubovi

Prema najnovijem poretku IFFHS-a, hrvatski predstavnici zauzimaju sljedeće pozicije:

Dinamo Zagreb – 67. mjesto (prethodno 61.)

Rijeka – 113. mjesto (prethodno 86.)

Hajduk Split – 144. mjesto (prethodno 203.)

Varaždin – 448. mjesto (prethodno 436.)

Što zapravo pokazuje ova ljestvica?

IFFHS-ova svjetska klupska ljestvica temelji se na rezultatima koje klubovi ostvaruju tijekom promatranog razdoblja, uz bodovanje prema važnosti natjecanja i ostvarenim rezultatima.

Za razliku od UEFA-ina poretka, koji se odnosi na europska natjecanja i koeficijente klubova, IFFHS prati klubove iz cijelog svijeta.

Zbog toga se na istoj ljestvici nalaze europski, južnoamerički, azijski i drugi klubovi, što omogućuje usporedbu njihova plasmana na globalnoj razini.

Za Hajduk je najnoviji poredak svakako pozitivan pokazatelj. Iako je Dinamo i dalje najbolje plasirani hrvatski klub, Bijeli su velikim skokom od 59 mjesta značajno popravili svoju poziciju na svjetskoj ljestvici.