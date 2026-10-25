Hajduk namjerno izbija loptu u aut s centra. Zašto?

Hajduk je u nedjelju na Poljudu pobijedio Varaždin 1:0 u utakmici 10. kola SuperSport HNL-a. Pobjednički pogodak postigao je Mathieu Acapandie u 86. minuti koji je glavom zabio nakon ubačaja Bambe iz kornera. No, zanimljiv detalj dogodio se već na samom početku utakmice, prenosi Index.

Nakon što je sudac Dario Bel dao znak za početak, Hajdukov stoper Dario Marešić snažno je udario loptu i namjerno je poslao u aut duboko na polovici Varaždina. Iako se taj potez vodi kao izgubljen posjed i pogrešno dodavanje, riječ je o taktičkom rješenju koje je posljednjih godinu dana postalo popularno među najvećim svjetskim klubovima. Situaciju pogledajte na poveznici od 1:24.

O čemu se radi?

Umjesto da iz početnog udarca pokuša organizirati napad i zadržati posjed, Hajduk je svjesno prepustio loptu Varaždinu. Naizgled nelogičan potez zapravo ima vrlo jasnu svrhu: prebaciti igru što bliže protivničkom golu i odmah stvoriti priliku za oduzimanje lopte na opasnom dijelu terena.

Ova taktika temelji se na visokom pritisku. Kada momčad iz početnog udarca pošalje loptu u aut blizu protivničke korner-zastavice, suparnik mora izvesti aut na vlastitoj polovici, u području u kojem ima malo prostora za organizaciju napada.

Momčad koja je izbacila loptu pritom se pomiče visoko prema suparničkom kaznenom prostoru. Njezini igrači zatvaraju mogućnosti kratkih dodavanja i pokušavaju prisiliti protivnika na pogrešku ili ispucavanje. Ako uspiju osvojiti loptu, mogu odmah krenuti u napad, bez potrebe da ga grade od vlastite obrane.

PSG je tako započeo finale Lige prvaka i razbio Inter 5:0

Jedan od najpoznatijih primjera dogodio se 31. svibnja 2025. godine u finalu Lige prvaka između PSG-a i Intera. Momčad Luisa Enriquea započela je utakmicu tako što je portugalski veznjak Vitinha početnim udarcem namjerno poslao loptu izvan granica igrališta, duboko na polovici Intera.

Potez je izazvao čuđenje gledatelja i komentatora, ali imao je istu svrhu kao Hajdukov protiv Varaždina. PSG nije želio graditi napad od svoje polovice, nego odmah natjerati Inter na izvođenje auta pod pritiskom.

Parižani su na kraju slavili 5:0 i prvi put u povijesti osvojili Ligu prvaka. Naravno, takav početni udarac nije bio razlog uvjerljive pobjede, ali je poslužio kao primjer načina na koji je Enriqueova momčad razmišljala o pritisku na suparnika.

Zašto je momčadima važnije osvojiti prostor nego zadržati loptu?

Suština taktike leži u promjeni načina na koji momčadi razmišljaju o posjedu. Klasičan pristup podrazumijeva da momčad koja izvede početni udarac želi zadržati loptu i organizirati napad. Međutim, momčadi koje se oslanjaju na agresivan presing često smatraju da je izglednije stvoriti opasnost nakon osvajanja lopte blizu protivničkog gola nego nakon dugog napada započetog od vlastitog kaznenog prostora.

Namjernim izbacivanjem lopte u aut protivnik se dovodi u situaciju u kojoj mora organizirati igru na malom prostoru, okružen suparničkim igračima.

Takav pristup nosi i rizik. Ako protivnička momčad uspješno izvede aut i izađe iz pritiska, može dobiti prostor za brzu tranziciju. Zato uspjeh ne ovisi samo o početnom udarcu, nego i o organizaciji svih igrača koji se nakon njega moraju brzo pomaknuti prema naprijed.