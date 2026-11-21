Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Lokomotive na Maksimiru utakmicu 14. kola SuperSport HNL-a.

Prvi ovosezonski dvoboj Hajduka i Lokomotive odigran je 31. kolovoza na Poljudu, a Bijeli su tada slavili s 2:0 golovima Šege i Šotičeka.

Glavni je sudac utakmice bio Mateo Erceg iz Benkovca, pomagali su mu Ivan Janić iz Iloka i Filip Đerđ iz Darde, a četvrti je sudac bio Marko Crnojević iz Novske. VAR je sudac bio Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a asistent VAR suca Goran Pataki iz Đakova.

Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti uživo na Dalmaciji Danas

90'+4 - Kraj susreta.

90'+3 - Zaprijetio je Triantafyllou s 20-ak metara, ali Silić je ukriotio loptu.

90' - Igrat će se tri minute sudačke nadoknade.

88' - Dendoncker i Van Hoorenbeeck zamijenili su Fayada i Hrgovića.

85' - Pucao je Fayad, Posavec je odbio u korner.

81' - Antunović je zamijenio Vukovića.

79' - Vuković je poslao loptu u peterac, Marešić je pravovremeno reagirao.

74' - Melnjak je zamijenio Hurama.

72' - Dalisson je izašao sam pred Posavca koji je obranio njegov pokušaj, no svakako je signalizirano zaleđe.

70' - Ubacio je Acapandie, Dalisson nije uspio doći do lopte na drugoj strani.

68' - Brruti i Martín zamijenili su Šutala i Šegu.

62' - Kulušić je zamijenio Smiljanića.

60' - Ubacio je Šego, Huram nije očekivao loš odskok lopte pa nije uspio konkretnije zaprijetiti vratima Lokomotive.

59' - Zaprijetili su domaćini preko Vukovića koji je ubacio, Raci je skrenuo loptu, a Silić dobro reagirao.

57' - Požutio je Fayad.

52' - Ubacio je Hrgović, a Šutalov pokušaj nije bio precizan.

49' - Huram je poslao loptu u peterac, Šego je nije uspio stići.

47' - Splićani su izborili korner, no nisu konkretnije zaprijetili.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme bez promjena u sastavu.

45'+3 - Kraj prvog poluvremena.

45' - Poveo je Hajduk: nakon slobodnog udarca lopta je završila u živom zidu i stigla do Del Morala koji je ubacio, a Raçi glavom pospremio u mrežu za 1:2. Igrat će se još dvije minute sudačke nadokande.

43' - Požutio je Fetai.

42' - Šutirao je Šutalo s 18 metara, obranio je Posavec.

40' - Lorbera je zamijenio Atabaev.

37' - Šutirao je Huram, obranio je Posavec.

36' - Šutirao je Hrgović, otišlo je pored gola.

34' - Fayadu se ukazivala pomoć nakon duela s Katićem.

32' - Požutio je Šutalo.

31' - Pokušali su domaćini s centra, nisu bili precizni, otišlo je preko grede.

26' - Hajduk je izborio novi korner, ubacio je Dalisson, no lopta je preletjela kazneni prostor i izišla izvan granica terena.

23' - Izjednačio je Hajduk: Marešić je bio izvođač najstrože kazne, poslao je Posavca u jednu, a loptu u drugu stranu za 1:1 i prvijenac u Hajdukovom dresu.

20' - Triantafyllou je požutio, a Hajduk je dobio kazneni udarac nakon što je branič Lokomotive srušio Šegu.

18' - Požutio je Čabraja.

16' - Pucao je Katić sa 16 metara, ravno u ruke Silića.

8' - Povela je Lokomotiva: Vuković je krenuo prema vratima Hajduka, prošao je Silića i poslao loptu u mrežu za 1:0. Pogodak se provjeravao, a naposljetku je i priznat.

7' - Hajduk je izborio korner, no nisu konkretnije zaprijetili.

4' - Pucao je Huram, Posavec je obranio.

3' - Šego je došao do lopte koju mu je dodao Fayad, ali bio je u zaleđu.

2' - Opasno je bilo pred golom Hajduka, Acapandie nije stigao Čabrajića koji je ubacio prema Katiću, no nije stigao do lopte, a bilo je označeno i zaleđe.

1' - Krenula je utakmica, Lokomotiva je zaprijetila preko Čabrajića koji je pucao ravno u ruke Silića.

0' - Uoči samog početka susreta, održana je minuta šutnje za žrtve Vukovara i Škabrnje.

LOKOMOTIVA: Posavec - Katić, Triantafyllou, Čabraja, Čabrajić - Subotić, Vuković - Lorber, Fetai, Smiljanić - Marić Klupa: Savatović, Gurlica, Mitrović, Kulušić, Souza, Atabaev, Kralevski, Antunović, Morina HAJDUK:Silić - Acapandié, Marešić, Raçi, Hrgović - Del Moral, Fayad - Šutalo, Dalisson, Huram - Šego Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Van Hoorenbeeck, Livaja, Melnjak, Dendoncker, Brruti, Hodak, Babić, Martín