Djeca iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine sinoć su bodrila Bijele, a klub im je jutros posvetio emotivnu objavu.

Hajduk je sinoć upisao poraz rezultatom 2:0, no jutro nakon utakmice iz splitskog kluba odlučili su pozornost usmjeriti na svoje najmlađe navijače.

Na društvenim mrežama objavili su fotografije djece s tribina koja su svojim glasovima bodrila Bijele. Uz fotografije je osvanula i emotivna poruka.

"Nikad nećeš ti ostati sam. ❤️💙 Hvala djeci iz cijele Hrvatske i BiH koji su jučer svojim glasovima bodrili naše Bijele. 🤍 Neka nova će dica stajati, iste snove sanjati. 🔴🔵", poručili su iz Hajduka.

Ljubav koja se prenosi generacijama

Iako Bijeli svojim navijačima sinoć nisu podarili razlog za rezultatsko slavlje, fotografije najmlađih s tribina podsjetile su na posebnu vezu između splitskog kluba i njegovih navijača.

Utakmice prolaze, pobjede i porazi se izmjenjuju, ali ljubav prema Hajduku prenosi se s generacije na generaciju.

Upravo su djeca koja su sinoć bodrila Bijele najbolji podsjetnik na to da će i neke nove generacije na tribinama sanjati iste snove.