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Hajduk nakon pobjede u Švicarskoj poslao zanimljivu poruku

Evo što su poručili nakon pobjede
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Hajduk je slavio na gostovanju kod švicarskog Thuna rezultatom 1:0 u susretu Konferencijske lige, a pogodak odluke postigao je Dallisson u 17. minuti.

Nakon utakmice splitski klub oglasio se na društvenim mrežama zanimljivom objavom koja je brzo privukla pozornost navijača.

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Uz fotografiju konačnog rezultata, Bijeli su napisali: „Just keep on dreaming” (Samo nastavite sanjati), dodavši bijelo srce.

Kratka, ali upečatljiva poruka kojom je Hajduk dodatno začinio vrijednu europsku pobjedu.

 

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