Hajduk nakon pobjede u Švicarskoj poslao zanimljivu poruku

Hajduk je slavio na gostovanju kod švicarskog Thuna rezultatom 1:0 u susretu Konferencijske lige, a pogodak odluke postigao je Dallisson u 17. minuti.
Nakon utakmice splitski klub oglasio se na društvenim mrežama zanimljivom objavom koja je brzo privukla pozornost navijača.
Uz fotografiju konačnog rezultata, Bijeli su napisali: „Just keep on dreaming” (Samo nastavite sanjati), dodavši bijelo srce.
Kratka, ali upečatljiva poruka kojom je Hajduk dodatno začinio vrijednu europsku pobjedu.
[KRAJ] Just keep on dreaming 🤍 https://t.co/VMwxnz7z1b
— HNK Hajduk Split (@hajduk) October 22, 2026
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