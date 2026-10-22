Hajduk nakon pobjede u Švicarskoj poslao zanimljivu poruku

Hajduk je slavio na gostovanju kod švicarskog Thuna rezultatom 1:0 u susretu Konferencijske lige, a pogodak odluke postigao je Dallisson u 17. minuti.

Nakon utakmice splitski klub oglasio se na društvenim mrežama zanimljivom objavom koja je brzo privukla pozornost navijača.

Uz fotografiju konačnog rezultata, Bijeli su napisali: „Just keep on dreaming” (Samo nastavite sanjati), dodavši bijelo srce.

Kratka, ali upečatljiva poruka kojom je Hajduk dodatno začinio vrijednu europsku pobjedu.

[KRAJ] Just keep on dreaming 🤍 https://t.co/VMwxnz7z1b — HNK Hajduk Split (@hajduk) October 22, 2026