Hajduk nakon pobjede u Švicarskoj dodatno napunio blagajnu: Evo koliko milijuna eura Bijelima donosi europska jesen!

Nogometaši Hajduka nastavljaju oduševljavati rezultatima u Konferencijskoj ligi, a europski uspjesi sve se snažnije odražavaju i na klupsku blagajnu. Nakon pobjede nad Ajaxom (2:1) na Poljudu, Bijeli su u četvrtak navečer slavili i na gostovanju kod švicarskog Thuna (1:0), čime su osvojili maksimalnih šest bodova iz prve dvije utakmice.

Osim velikog sportskog uspjeha, pobjeda u Švicarskoj splitskom je klubu donijela novih 400.000 eura UEFA-ine nagrade. Toliko, naime, prema sustavu raspodjele novca u Konferencijskoj ligi za sezonu 2026./27., vrijedi svaka pobjeda u ligaškoj fazi natjecanja.

To znači da je Hajduk samo zahvaljujući pobjedama nad Ajaxom i Thunom već osigurao 800.000 eura dodatnih nagrada.

Europska zarada već se mjeri milijunima

No, riječ je tek o dijelu novca koji će Hajduk uprihoditi zahvaljujući ovosezonskom europskom nastupu.

Prema ranijem izračunu analitičke platforme Football Meets Data, plasmanom u ligašku fazu Konferencijske lige splitski je klub osigurao najmanje 4,379 milijuna eura.

Kada se tome pribroji 400.000 eura za pobjedu protiv Ajaxa te jednak iznos za slavlje u Švicarskoj, dolazi se do ukupno 5,179 milijuna eura, odnosno gotovo 5,2 milijuna eura prema toj računici, koju prenosi tportal.

Treba naglasiti da je riječ o procjeni UEFA-inih nagrada, a ne o iznosu koji je nužno već isplaćen na klupski račun. Konačan obračun može uključivati i dodatne stavke iz sustava raspodjele prihoda.

Svaki novi uspjeh donosi dodatni novac

Do kraja ligaške faze Hajduk očekuju još četiri utakmice, a svaka nova pobjeda dodatno će povećavati njegovu europsku zaradu.

Prema UEFA-inim pravilima, pobjeda u Konferencijskoj ligi donosi 400.000 eura, dok se za neriješen rezultat isplaćuje 133.000 eura.

To znači da bi Bijeli, kada bi slavili u sve četiri preostale utakmice, samo na temelju tih pobjeda mogli osigurati još 1,6 milijuna eura. Naravno, riječ je o hipotetskom izračunu, a ne o zajamčenoj zaradi.

Financijske nagrade ne ovise samo o pojedinačnim rezultatima. UEFA dodatno nagrađuje konačan plasman na ljestvici ligaške faze, a novi bonusi predviđeni su i za klubove koji izbore nastavak natjecanja.

Osmo mjesto donijelo bi i sportski i financijski uspjeh

Hajduk se nakon dva odigrana kola nalazi na osmom mjestu među 36 sudionika Konferencijske lige, s maksimalnih šest bodova.

Ako bi Bijeli zadržali mjesto među osam najboljih do kraja ligaške faze, izravno bi izborili osminu finala, izbjegavši dodatno doigravanje.

Takav plasman donio bi i nove UEFA-ine premije. Klubovima koji ligašku fazu završe među prvih osam pripada dodatnih 400.000 eura za plasman, dok sam ulazak u osminu finala vrijedi još 800.000 eura.

Pred Hajdukom su tako utakmice čiji značaj daleko nadilazi borbu za bodove.

Uz mogući povijesni iskorak u europskom natjecanju, splitski klub ima priliku ostvariti jedan od financijski najvrjednijih europskih nastupa posljednjih godina.

Pritom u navedene iznose nisu uključeni prihodi od prodaje ulaznica, ugostiteljstva i drugih aktivnosti povezanih s europskim utakmicama na Poljudu.

Hajdukova europska jesen zasad donosi gotovo idealan spoj sportskih rezultata i financijske koristi. A do kraja ligaške faze ostale su još četiri prilike da Bijeli dodatno povećaju i bodovni i novčani učinak.

Iza Hajduka su Brighton, Ajax, Atalanta, Braga...

Splitski klub nakon drugog kola nalazi se ispred engleskog Brightona, danskog Kopenhagena, nizozemskog Ajaxa, talijanske Atalante, portugalske Brage, njemačkog Freiburga i beogradske Crvene zvezde.

Brighton je deveti s četiri boda, odmah iza Hajduka, dok je Kopenhagen deseti, također s četiri boda. Ajax, kojeg su Bijeli prošlog tjedna pobijedili na Poljudu, u drugom je kolu svladao Atalantu 2:0 te se popeo na 13. mjesto s tri boda.

Atalanta je 15., Braga 16., Freiburg 18., a Crvena zvezda tek 22. na ljestvici. Španjolski Getafe nalazi se još niže, na 30. mjestu, nakon što je na domaćem terenu izgubio od Lugana čak 2:5.

Takav poredak najbolje pokazuje koliko je Hajdukov početak ligaške faze uspješan.

Samo sedam klubova ispred Bijelih

Na vrhu ljestvice nalazi se grčki Panathinaikos, koji također ima maksimalnih šest bodova, ali i impresivnu gol-razliku 7:2.

Ispred Hajduka su još Lugano, Brann, Trabzonspor, Twente i Monaco, svi sa šest bodova i gol-razlikom +4. Sedmo mjesto zauzima belgijski Sint-Truidense sa šest bodova i gol-razlikom +3.

Hajduk je osmi sa šest bodova i gol-razlikom +2. Drugim riječima, Bijeli imaju jednak broj bodova kao i svih sedam vodećih momčadi, a trenutačno ih razdvaja samo gol-razlika.

Što Hajduku donosi osmo mjesto?

Sustav Konferencijske lige predviđa šest utakmica u ligaškoj fazi, nakon kojih će se 36 klubova rasporediti prema osvojenim bodovima.

Prvih osam momčadi izravno će izboriti osminu finala, dok će klubovi od devetog do 24. mjesta igrati dodatno doigravanje za prolazak među 16 najboljih. Momčadi plasirane od 25. do 36. mjesta završit će svoj europski nastup.

Hajduk je tako već nakon dvije utakmice napravio velik korak prema nastavku europskog natjecanja, premda ga do kraja ligaške faze očekuju još četiri susreta.

Evo tko još čeka Hajduk do kraja godine

Bijelima slijede dvije domaće i dvije gostujuće europske utakmice:

5. studenoga: Lincoln Red Imps – Hajduk

Lincoln Red Imps – Hajduk 26. studenoga: Hajduk – Sint-Truidense

Hajduk – Sint-Truidense 10. prosinca: Hajduk – Nordsjælland

Hajduk – Nordsjælland 17. prosinca: Midtjylland – Hajduk

Sljedeći europski izazov Hajduk ima 5. studenoga, kada će gostovati na Gibraltaru kod Lincoln Red Impsa. Eventualna treća pobjeda donijela bi Bijelima devet bodova i dodatno ih približila toliko željenom europskom proljeću.

Nakon godina razočaranja u europskim kvalifikacijama, navijači Hajduka napokon imaju razloga s optimizmom pratiti nastupe svoje momčadi na međunarodnoj sceni.

Šest bodova iz dvije utakmice, osmo mjesto među 36 klubova i pogled na brojne europske velikane s visoka – Hajduk je europsku jesen otvorio gotovo savršeno.